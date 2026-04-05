Panchang : आज का पंचांग 6 अप्रैल 2026: चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया व शुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang 6 April 2026 : आज का पंचांग 6 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Aaj Ka Panchang 6 April 2026 : आज का पंचांग 6 अप्रैल 2026, सोमवार का दिन विशेष ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है। आज चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कई कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वहीं, राहुकाल, दिशा शूल और चौघड़िया का सही ज्ञान आपके दिन को और अधिक सफल बना सकता है। यदि आप आज कोई नया काम शुरू करने या यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
|चौघड़िया प्रकार
|समय अवधि
|टिप्पणी
|अमृत
|सूर्योदय – 7:50
|अत्यंत शुभ
|शुभ
|9:23 – 10:56
|शुभ कार्यों के लिए अच्छा
|चर
|2:03 – 3:36
|सामान्य/चल कार्यों के लिए ठीक
|लाभ
|3:36 – (सूर्यास्त से पहले)
|लाभदायक समय
|अमृत
|(लाभ के बाद) – सूर्यास्त
|अत्यंत शुभ
दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – चतुर्थी तिथि दिन 2.11 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 2.57 तक होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।
योग – सिद्धि योग दिन 3.25 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा ।
करण – बालव करण दिन 2.11 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्यॉदय से रात्रि 2-57 तक,
व्रत / दिवस विशेष – गंडमूल रात्रि 2-57 से प्रारंभ होगा।
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।
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