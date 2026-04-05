Panchang : आज का पंचांग 6 अप्रैल 2026: चतुर्थी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया व शुभ मुहूर्त

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

तिथि – चतुर्थी तिथि दिन 2.11 तक होगी तदुपरान्त पंचमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – अनुराधा नक्षत्र रात्रि 2.57 तक होगा तदुपरान्त ज्येष्ठा नक्षत्र होगा ।

योग – सिद्धि योग दिन 3.25 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा ।

करण – बालव करण दिन 2.11 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्यॉदय से रात्रि 2-57 तक,

व्रत / दिवस विशेष – गंडमूल रात्रि 2-57 से प्रारंभ होगा।

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृश्चिक राशि में होगा ।