Budh Vakri July 2026 Rashifal: 7 जुलाई से उल्टी चाल चलेंगे बुध, कर्क समेत कई राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

Budh Vakri 2026 Effects on Zodiac Signs: 7 जुलाई 2026 से बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, व्यापार, संवाद और तर्क क्षमता का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की उल्टी चाल का असर कई राशियों की आर्थिक स्थिति, रिश्तों और करियर पर दिखाई दे सकता है। खासतौर पर कर्क, वृषभ और सिंह राशि वालों को इस दौरान खर्च, निवेश और पैसों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पंडित अनीष व्यास से जानिए बुध वक्री का आपकी राशि पर क्या असर होगा और किन उपायों से नुकसान कम किया जा सकता है।