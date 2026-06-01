Guru Rashi Parivartan 2026: सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और करियर में बड़े बदलाव के योग

Guru Rashi Parivartan 2026 : बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, सिंह राशि वालों की किस्मत बदल सकता है 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Guru Rashi Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, संतान और समृद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। गुरु का गोचर, यानी उनका राशि परिवर्तन, हमेशा इंसानी जिंदगी पर जबरदस्त असर करता है, लेकिन इस बार मामला और अलग है। गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। यहां वे सबसे ताकतवर और शुभ माने गए हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से, सिंह राशि के लिए ये गोचर बिल्कुल एक नया अध्याय खोल देगा ऐसा वक्त जब चुनौतियां भी होंगी, और सुनहरे मौके भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार गुरु सिंह राशि के बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। बारहवां घर यानि खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष, अध्यात्म, और गुप्त बातों का घर। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और गुरु से उनकी दोस्ती भी है। फिर भी, बारहवें भाव में गुरु कई पहलुओं पर अनचाहे और कुछ जरा हैरान कर देने वाले बदलाव ला सकते हैं।
अब अगर आप विदेश जाने या वहां पढ़ाई-नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, या MNC में अपनी जगह बनाने की सोच रहे हैं, तो 2026 में ये सपना सच हो सकता है। करियर में नए और बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन मेहनत भी पहले से दो गुना करनी पड़ेगी।
करियर में तरक्की के साथ-साथ खर्चों का भी तगड़ा दौर रहेगा। बारहवें घर का गुरु फिजूल खर्च, परिवार, धार्मिक यात्राओं और सुख-सुविधाओं में पैसा उड़ा सकता है। बजट को संभालकर चलना ज़रूरी है, वरना फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ेगा। निवेश करते वक्त हर कदम सोच-समझकर उठाएं।
भौतिक दौड़-भाग में आपके मन में शांति की तलाश शुरू होगी। योग, ध्यान, तीर्थ यात्रा, और परोपकार जैसे कामों में आपकी रुचि एक दम बढ़ जाएगी। मानसिक उलझनें होंगी, लेकिन अध्यात्म आपको इससे निकालने में मदद करेगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी गुरु कर्क राशि में आते हैं, तब शिक्षा, न्याय और धार्मिक संस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अनीष व्यास का कहना है सिंह राशि वालों को इस दौरान हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खासकर लिवर, पेट और मोटापे की समस्याओं से सतर्क रहें। लापरवाही भारी पड़ सकती है। घर के रिश्ते बचाने हैं तो खुलकर बातचीत करें। ये सबसे जरूरी है।
अगर आपकी राशि सिंह है और इस गोचर का पूरा फायदा उठाना है, तो ये कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स अपनाएं:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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