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Guru Rashi Parivartan 2026: सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और करियर में बड़े बदलाव के योग

Guru Rashi Parivartan 2026: देवगुरु बृहस्पति 2026 में कर्क राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह बदलाव विदेश यात्रा, करियर, खर्च और अध्यात्म से जुड़े बड़े बदलाव ला सकता है। जानिए इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 01, 2026

Jupiter Transit Cancer, Leo Horoscope 2026

Guru Rashi Parivartan 2026 : बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, सिंह राशि वालों की किस्मत बदल सकता है 2026 (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Guru Rashi Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, संतान और समृद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। गुरु का गोचर, यानी उनका राशि परिवर्तन, हमेशा इंसानी जिंदगी पर जबरदस्त असर करता है, लेकिन इस बार मामला और अलग है। गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। यहां वे सबसे ताकतवर और शुभ माने गए हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से, सिंह राशि के लिए ये गोचर बिल्कुल एक नया अध्याय खोल देगा ऐसा वक्त जब चुनौतियां भी होंगी, और सुनहरे मौके भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।

अब सवाल है, सिंह राशि की कुंडली में ये सब कैसे असर डालेगा?

ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार गुरु सिंह राशि के बारहवें भाव में प्रवेश करेंगे। बारहवां घर यानि खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष, अध्यात्म, और गुप्त बातों का घर। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और गुरु से उनकी दोस्ती भी है। फिर भी, बारहवें भाव में गुरु कई पहलुओं पर अनचाहे और कुछ जरा हैरान कर देने वाले बदलाव ला सकते हैं।

Guru Gochar 2026: विदेश यात्रा और करियर के योग

अब अगर आप विदेश जाने या वहां पढ़ाई-नौकरी की प्लानिंग कर रहे हैं, या MNC में अपनी जगह बनाने की सोच रहे हैं, तो 2026 में ये सपना सच हो सकता है। करियर में नए और बड़े मौके मिलेंगे, लेकिन मेहनत भी पहले से दो गुना करनी पड़ेगी।

सिंह राशि पर गुरु गोचर का आर्थिक असर

करियर में तरक्की के साथ-साथ खर्चों का भी तगड़ा दौर रहेगा। बारहवें घर का गुरु फिजूल खर्च, परिवार, धार्मिक यात्राओं और सुख-सुविधाओं में पैसा उड़ा सकता है। बजट को संभालकर चलना ज़रूरी है, वरना फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ेगा। निवेश करते वक्त हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

Guru Transit 2026: अध्यात्म और मानसिक शांति

भौतिक दौड़-भाग में आपके मन में शांति की तलाश शुरू होगी। योग, ध्यान, तीर्थ यात्रा, और परोपकार जैसे कामों में आपकी रुचि एक दम बढ़ जाएगी। मानसिक उलझनें होंगी, लेकिन अध्यात्म आपको इससे निकालने में मदद करेगा।

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी गुरु कर्क राशि में आते हैं, तब शिक्षा, न्याय और धार्मिक संस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित अनीष व्यास का कहना है सिंह राशि वालों को इस दौरान हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खासकर लिवर, पेट और मोटापे की समस्याओं से सतर्क रहें। लापरवाही भारी पड़ सकती है। घर के रिश्ते बचाने हैं तो खुलकर बातचीत करें। ये सबसे जरूरी है।

गुरु गोचर 2026 में सिंह राशि वालों के लिए उपाय

अगर आपकी राशि सिंह है और इस गोचर का पूरा फायदा उठाना है, तो ये कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स अपनाएं:

  • रोज कम से कम 108 बार "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र साफ मन से जपें।
  • गुरुवार को पीले कपड़े पहनें, और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
  • जरूरतमंद या ब्राह्मण को चने की दाल, केला, धार्मिक पुस्तकें या पीले वस्त्र दान करें।
  • भगवान विष्णु की नियमित पूजा जरूर करें।
  • अपने माता-पिता, शिक्षकों और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। इससे गुरु के बुरे असर से बच सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

01 Jun 2026 05:24 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Guru Rashi Parivartan 2026: सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और करियर में बड़े बदलाव के योग

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