Guru Rashi Parivartan 2026: सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और करियर में बड़े बदलाव के योग

Guru Rashi Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, संतान और समृद्धि के दाता देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। गुरु का गोचर, यानी उनका राशि परिवर्तन, हमेशा इंसानी जिंदगी पर जबरदस्त असर करता है, लेकिन इस बार मामला और अलग है। गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। यहां वे सबसे ताकतवर और शुभ माने गए हैं। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर सिंह राशि वालों पर पड़ सकता है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से, सिंह राशि के लिए ये गोचर बिल्कुल एक नया अध्याय खोल देगा ऐसा वक्त जब चुनौतियां भी होंगी, और सुनहरे मौके भी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।