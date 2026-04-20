Tarot Rashifal: मेष-कर्क रहें सतर्क, तुला-वृश्चिक को सफलता, जानें सभी राशियों का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 20 अप्रैल 2026 का दिन सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है। कुछ जातकों के लिए आज सफलता, धन लाभ और नए अवसरों के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी गई है। खासतौर पर मेष और कर्क राशि वालों को आज सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए प्रगति और उपलब्धियों के संकेत हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।