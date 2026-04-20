Tarot Rashifal: मेष-कर्क रहें सतर्क, तुला-वृश्चिक को सफलता, जानें सभी राशियों का टैरो राशिफल

आज का टैरो राशिफल 20 अप्रैल: कुछ राशियों पर संकट के संकेत|Freepik
Aaj Ka Tarot Rashifal 20 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 20 अप्रैल 2026 का दिन सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है। कुछ जातकों के लिए आज सफलता, धन लाभ और नए अवसरों के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी गई है। खासतौर पर मेष और कर्क राशि वालों को आज सावधानी बरतने की जरूरत होगी। वहीं तुला और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए प्रगति और उपलब्धियों के संकेत हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।
आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। किसी पुराने मामले या गलती के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है। खासकर जमीन-जायदाद से जुड़े फैसले फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा।
आपका आकर्षण आज लोगों को अपनी ओर खींचेगा। नए संपर्क बनेंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बातचीत और व्यवहार से लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती हैं, इसलिए आराम और सही खानपान पर ध्यान दें।
आज करीबी लोगों से ही निराशा मिल सकती है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। आर्थिक मामलों में भी सावधानी जरूरी है।
दोस्तों और आसपास के लोगों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। मन में उलझन रह सकती है, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल होगा। जल्दबाजी से बचें।
कामकाज के क्षेत्र में चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन जो निवेश आप आज करेंगे, वही आगे चलकर फायदा देगा। धैर्य बनाए रखें।
नई योजनाएं शुरू करने के लिए अच्छा समय है। व्यापार और वित्तीय मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।
साझेदारी और टीमवर्क में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास रंग लाएंगे। मेहनत का सही फल मिलेगा।
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। मौसम से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। परिवार में खासकर पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं।
आज की मेहनत भविष्य की सफलता का रास्ता खोल सकती है। हालांकि कुछ खर्च सेहत पर हो सकता है, लेकिन सामाजिक सम्मान बढ़ेगा।
रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, खासकर दूर स्थान या विदेश से। निवेश के लिए समय अनुकूल है और आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ेगा।
आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। रास्ते में रुकावटें आएंगी, पर आप उन्हें पार कर लेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग