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राशिफल

Weekly Horoscope 20-26 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल: सभी 12 राशियों का भविष्य, जानें शुभ अंक, रंग और करियर-प्रेम भविष्य

Weekly Horoscope 20-26 April 2026 : सोमवार से शुरू हो रहा अप्रैल 2026 का यह सप्ताह ष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल।

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भारत

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Abhishek Mehrotra

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Sanjeev Kumar Sharma

Apr 19, 2026

Weekly Horoscope 20-26 April 2026

Weekly Horoscope 20-26 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किस राशि की चमकेगी किस्मत?

Weekly Horoscope 20-26 April 2026 : 20 से 26 अप्रैल 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर विस्तृत प्रकाश डालता है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और चुनौतियां लेकर आ रही है। जहां कुछ राशियों को सफलता और आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं कुछ को सावधानी और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा से जानिए अपनी राशि के अनुसार जानें इस सप्ताह का पूरा भविष्य, शुभ अंक और शुभ रंग।

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि | Weekly Horoscope Mesh Rashi

सकारात्मक और रचनात्मक सोच से कार्य स्थल पर पुरानी उलझन और विवादों का समाधान करेंगे। व्यावसायिक या निजी संबंधों में दूसरों को दखल न देने दें। काम पर पाबंदियां हटकर और संबंधों में बिना किसी लागलपेट के भावना जाहिर करेंगे।

व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग लाल होगा।

साप्ताहिक राशिफल वृष राशि | Weekly Horoscope Vrishabh Rashi

नया कार्य अवसर आपके काम करने के तरीके और लोगों से जुड़ने के अंदाज को पूरी तरह बदल देगा अतीत के अनुभव से सबक ले लेकिन उन्हें दोहराने से बचे। कोई दोस्त लंबे कमिटमेंट के लिए फिलहाल तैयार नहीं है।

आत्मविश्वास और सफलता हासिल करने के लिए योजना और उनके क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। एक नई शुरुआत करने का समय है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग लोटस पिंक है।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि | Weekly Horoscope Mithun Rashi

आपका दृष्टिकोण युवा और उत्साह पूर्ण रहेगा लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत और गंभीर चेहरे के पीछे छिपा कर रखेंगे। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी। रिश्तो में भावना और संवेदनशीलता की कमी महसूस करेंगे। कोई जवान लड़का या बेटा स्वतंत्र राहपर चलने के लिए तैयार है उसे सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। सप्ताह के अंत में सुखद समय बिताएंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 और शुभ रंग ओसियन ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि | Weekly Horoscope Kark rashi

आपका रहस्यमई व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। रिश्तो का अत्यधिक विश्लेषण करने की बजाय भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया दें। हास्य विनोद की सहायता से मुश्किल स्थितियों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि का कोई व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग गोलडन येलो है।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि | Weekly Horoscope Singh Rashi

कार्य विस्तार में कोई नाटकीय घटनाक्रम नये अवसर का द्वार खोलेगा। आंतरिक शक्ति और कड़ी मेहनत से स्थितियों को अपने पक्ष में बदलेंगे। अलग-अलग तरह की शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक सफलता और भौतिक लाभ संतोषजनक साबित होंगे। रिश्तो में भावनाओं को साझा करेंगे।किसी स्वजन को उपहार देंगे और सुखद समय व्यतीत करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 12 और शुभ रंग सॉफ्ट पिंक है।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि | Saptahik Rashifal Kanya Rashi

रिश्तों और दोस्ती में कुछ पुराने अध्याय समाप्त होंगे और नई शुरुआत करेंगे। मजबूत शख्सियत और सौम्य व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक लाभ नई पहचान और प्रतिस्पर्धी स्थितियों में सफलता मिलने के योग है। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। अंतर मन पर विश्वास रखें। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 और शुभ रंग चॉकलेट ब्राउन है।

तुला साप्ताहिक राशिफल | Tula Weekly Rashifal 19-25 April 2026

कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और जटिल मुद्दों को सुलझाएंगे। जीवन के हर उतार-चढ़ाव में बिना किसी डर या परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा।

यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है जब आप भीतरी वास्तविकता को समझ कर स्वयं को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। कर्क राशि का व्यक्ति जीवन में स्नेह लेकर आएगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग एमेरल्ड ग्रीन है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल | Vrishchik Weekly Rashifal 20-26 April 2026

कार्यक्षेत्र में आपकी गतिशील ऊर्जा और व्यक्तिगत संबंधों में ग्रहण चलता का संतुलन लक्षण को प्राप्त करने और प्रेम पूर्ण रिश्ते बनाए रखने में मदद करेगा। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। रोग अथवा कोई अन्य भौतिक अवरोध दूर होंगे।

अनेपक्षित लोगों की बेतूकी प्रतिक्रियाओं से सावधान रहे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। अभिव्यक्तियों से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग चेरी रेड है।

धनु साप्ताहिक राशिफल | Dhanu Weekly Rashifal 20-26 April 2026

कार्यक्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे जिससे विस्तार की नई राहे खुलेगी। जिम्मेदारियां साझा करके मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर सकारात्मक और प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे और इन्हें ठीक से निभाएंगे तथा इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रखकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नए अवसरों व रचनात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 और शुभ रंग चेरी रेड है।

मकर साप्ताहिक राशिफल | Makar Weekly Rashifal 20-26 April 2026

कार्यक्षेत्र में सृजनात्मक और व्यावहारिकता का मेल बड़ी उपलब्धियां दिलाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग कठिन परिस्थितियों में संबल देगा। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा।

नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी। वृश्चिक राशि का व्यक्ति मूडी लेकिन सहयोगी साबित होगा। आध्यात्मिक विकास और जागरूकता ने दृष्टिकोण प्राथमिकताओं और मूल्यों की ओर ले जाएंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग स्काई ब्लू हैँ।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल | Kumbh Weekly Rashifal 20-26 April 2026

पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी। उतार-चढ़ाव के बीच असंतोष से बचें। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें। बुद्धि और प्रबंधन कौशल का उपयोग करके पेशेवर लक्ष्य हासिल करेंगे। सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। स्वास्थ्य वित्त और संबंधों को गंभीरता से लें जीवन के सभी क्षेत्रों में अतिरेक से बचे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग सी ग्रीन है।

मीन साप्ताहिक राशिफल | Meen Weekly Rashifal 20-26 April 2026

जीवन की भाग दौड़ और व्यस्तता के बीच प्राथमिकताओं को ना भूले। एक नया व्यावसायिक उद्यम लाभकारी सिद्ध होगा बशर्ते आप उसमें उर्जा निवेश करने को तैयार हों। व्यक्तिगत संबंध व्यावसायिक सहयोग और साझेदारियां अद्भुत और सहयोगी साबित होगी। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे।

असाधारण प्रतिभाओं और क्षमताओं वाले लोगों से मिलने और जुड़ने का अवसर मिलेगा जीवन में प्रेम महसूस करेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा। परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 और शुभ रंग डार्क ब्राउन है।

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Published on:

19 Apr 2026 05:52 am

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