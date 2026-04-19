Aaj Ka Tarot Rashifal 19 April 2026: अक्षय तृतीया के खास दिन धनु -मीन और तुला के लिए सुनहरा मौका, वृषभ -मिथुन और कर्क रहें सतर्क

Tarot Horoscope Today 20 April 2026: 19 अप्रैल 2026 की अक्षय तृतीया इस बार बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन 100 साल बाद कई दुर्लभ और शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। गजकेसरी, मालव्य, सुनफा, अनफा और त्रिपुष्कर जैसे शुभ योग इस दिन को और भी प्रभावशाली बना रहे हैं। साथ ही सूर्य और चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में होना सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला संकेत है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार इस दिन का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए यह दिन बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा, तो कुछ को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।