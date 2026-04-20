Shukra Chandrama Yuti 2026: वृषभ राशि में शुक्र-चंद्र का ‘महामिलन’, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए वरदान, बरसेगी सुख-संपत्ति

Shukra Chandrama Yuti 2026: 20 से 21 अप्रैल के बीच बन रही शुक्र-चंद्रमा की खास युति वृषभ राशि में एक बेहद शुभ और प्रभावशाली संयोग लेकर आई है। जब प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं के कारक ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन में खुशियों, आकर्षण और समृद्धि का प्रवाह बढ़ जाता है। खास बात यह है कि वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं और शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, जिससे इस योग का असर और भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में आने वाले 24 घंटे कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। जहां प्रेम, पैसा और पर्सनालिटी तीनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत अब चमकने वाली है।