Shukra Chandrama Yuti 2026: वृषभ राशि में शुक्र-चंद्र का ‘महामिलन’, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए वरदान, बरसेगी सुख-संपत्ति

Vrishabh Rashi Mein Shukra-Chandrama Yuti|Freepik
Shukra Chandrama Yuti 2026: 20 से 21 अप्रैल के बीच बन रही शुक्र-चंद्रमा की खास युति वृषभ राशि में एक बेहद शुभ और प्रभावशाली संयोग लेकर आई है। जब प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं के कारक ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो जीवन में खुशियों, आकर्षण और समृद्धि का प्रवाह बढ़ जाता है। खास बात यह है कि वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं और शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, जिससे इस योग का असर और भी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में आने वाले 24 घंटे कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेंगे। जहां प्रेम, पैसा और पर्सनालिटी तीनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत अब चमकने वाली है।
ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का प्रतीक माना जाता है, वहीं चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह समय रिश्तों को मजबूत करने, नए अवसरों को अपनाने और जीवन में सुकून पाने के लिए अनुकूल माना जा रहा है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। जीवन में आराम और सुविधाओं में इजाफा होगा। घर, वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बनती दिख रही है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता आएगी।
मिथुन राशि वालों के लिए यह युति आर्थिक रूप से शुभ संकेत दे रही है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग भी बना रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे मन में संतोष रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए यह समय प्रगति का संकेत लेकर आया है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों में नए अवसर मिलेंगे। विदेश से जुड़े मामलों में भी सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग