Venus Moon Conjunction 2026 : शुक्र-चंद्र बनाएंगे राजयोग, इन 3 राशियों के लिए शुरू होंगे सुनहरे दिन

Venus Moon Conjunction 2026, Shukra Chandra Yuti 2026 : आज 20 अप्रैल को आसमान में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कुछ लोगों के लिए जिंदगी का रुख ही बदल सकता है। ज्योतिष की भाषा में, शुक्र (जो धन और वैभव का प्रतीक है) जब चंद्रमा (मन का कारक) के साथ मिल जाता है, तो इसे लक्ष्मी योग जैसा शुभ माना जाता है। इस साल ये दोनों ग्रह वृषभ राशि में मिल रहे हैं। यही शुक्र की अपनी जगह है और चंद्रमा भी यहां सबसे मजबूत माना जाता है। जब ऐसी दो सौम्य शक्तियां साथ आती हैं, तो जीवन में सुख-सुविधाएं, पैसा और प्यार सब खुलकर बरसते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, कौन-सी तीन राशियां इस बार खास बनने वाली हैं।