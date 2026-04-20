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Venus Moon Conjunction 2026 : शुक्र-चंद्र बनाएंगे राजयोग, इन 3 राशियों के लिए शुरू होंगे सुनहरे दिन

Shukra Chandra Yuti 2026 : 20 अप्रैल 2026 को वृषभ राशि में शुक्र और चंद्रमा की दुर्लभ युति बन रही है, जिसे लक्ष्मी योग जैसा शुभ माना जाता है। जानिए किन 3 राशियों (वृषभ, मिथुन, तुला) को मिलेगा धन, सफलता और रिश्तों में खुशियां।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 20, 2026

Venus Moon Conjunction 2026

Venus Moon Conjunction 2026 : 20 अप्रैल 2026: इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा | शुक्र-चंद्र युति बड़ा बदलाव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Venus Moon Conjunction 2026, Shukra Chandra Yuti 2026 : आज 20 अप्रैल को आसमान में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कुछ लोगों के लिए जिंदगी का रुख ही बदल सकता है। ज्योतिष की भाषा में, शुक्र (जो धन और वैभव का प्रतीक है) जब चंद्रमा (मन का कारक) के साथ मिल जाता है, तो इसे लक्ष्मी योग जैसा शुभ माना जाता है। इस साल ये दोनों ग्रह वृषभ राशि में मिल रहे हैं। यही शुक्र की अपनी जगह है और चंद्रमा भी यहां सबसे मजबूत माना जाता है। जब ऐसी दो सौम्य शक्तियां साथ आती हैं, तो जीवन में सुख-सुविधाएं, पैसा और प्यार सब खुलकर बरसते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, कौन-सी तीन राशियां इस बार खास बनने वाली हैं।

1. वृषभ राशि (Taurus): ठाट-बाट और नई शुरुआत

इस गोचर के सुपरस्टार आप ही हैं। शुक्र और चंद्रमा आपके ही घर में हैं, इससे आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त आकर्षण आएगा। जितनी भी पैसों की दिक्कत और सेहत की परेशानी थी, अब उनका समय चला गया। सब कुछ बदलता नजर आएगा। नया घर, लग्जरी गाड़ी जो कुछ भी आपका सपना रहा है, अब हकीकत बनने की कगार पर है।

रिश्तों में मिठास: अगर पार्टनर से खटपट थी, तो अब फिर से प्यार और समझदारी लौटेगी। आपके आत्मविश्वास और ऑरा का जादू सब पर छा जाएगा।

2. मिथुन राशि (Gemini): रुका पैसा और सुनहरे मौके

मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्त किसी जादुई चुंबक की तरह है। ऊपर से मां लक्ष्मी की स्पेशल दया भी आप पर बरसने जा रही है। अगर कोई पुराना कर्ज फंसा हुआ था या कहीं अटका पैसा वापस नहीं मिल रहा था, तो वो मिल जाएगा। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या किसी भी पुराने निवेश से अचानक बड़ा फायदा मिलने के संकेत हैं।

करियर में नई उड़ान: ऑफिस में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की खुशखबरी आपके लिए आ सकती है। किस्मत पूरी तरह आपके साथ है।

3. तुला राशि (Libra): विरोधियों पर जीत और दिमागी सुकून

तुला का स्वामी खुद शुक्र है, तो जाहिर है ये गोचर आपके जीवन में खुशियां लाएगा। बिजनेस की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को बॉस से तारीफ मिलने की पूरी उम्मीद है। जो लोग आपके खिलाफ थे, उनका असर खुद-ब-खुद खत्म हो जाएगा। जितनी मेहनत की है, अब उसका पूरा फल आपको मिलेगा।

घर में सुकून: परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा।

कुछ खास बातें 2026 की

सर्वार्थ सिद्धि योग: इस बार शुक्र-चंद्र की युति के साथ 'सर्वार्थ सिद्धि योग' भी बन रहा है। यानी इस दिन जो भी नया काम या व्यापार शुरू होगा, वो आगे चलकर ज़रूर सफलता देगा।

चांदी की अहमियत: ये भी नोट करिए कि शुक्र और चंद्र दोनों सफेद रंग और चांदी से जुड़े हैं। इस बार सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी खरीदें या पहनें, ये आपकी आर्थिक मजबूती को और बढ़ा देगा।

दान का खास फल: शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता अक्षय रहता है। अगर अपनी राशि के हिसाब से सफेद चीजें, जैसे चावल, दूध या चीनी दान करें, तो शुक्र-चंद्रमा के अच्छे असर कई गुना बढ़ जाएंगे।

आखिर में ये समझ लीजिए, मई 2026 में ब्रह्मांड ही आपको इशारा कर रहा है अब बदलाव का समय है, और वैसे भी अगर आपकी राशि इन तीनों में से एक है, तो सफलता अब बस आपके दरवाजे पर खड़ी है। तैयार रहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

20 Apr 2026 11:06 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Venus Moon Conjunction 2026 : शुक्र-चंद्र बनाएंगे राजयोग, इन 3 राशियों के लिए शुरू होंगे सुनहरे दिन

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