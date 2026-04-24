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धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish: संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करते हैं मूलांक 8 वाले, शनि देव देते हैं कर्मों का फल

Shani Dev Favourite Mulank: अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 8 वाले लोग शनि देव के प्रभाव में रहते हैं और अपने कर्मों के दम पर सफलता हासिल करते हैं।संघर्ष इनके जीवन का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन मेहनत और अनुशासन इन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 24, 2026

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शनि देव का प्रभाव का अंक ज्योतिष मूलांक 8 पर|Chatgpt

Ank Jyotish Shani Dev Favourite Mulank:अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और मूलांक 8 को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है, वे इस मूलांक के अंतर्गत आते हैं और उन पर शनि देव की खास कृपा मानी जाती है। जीवन में इन्हें अक्सर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है और आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाता है। शनि देव के प्रभाव से ये लोग अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं।

Mulank 8: मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान

मूलांक 8 के लोग अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ते हैं। इनके जीवन में चाहे शुरुआत कैसी भी हो, ये दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी राह बनाना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी कमाई और उपलब्धियों पर गर्व होता है, न कि विरासत में मिली चीजों पर। यही कारण है कि ये लोग धीरे-धीरे लेकिन मजबूत नींव के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं।

शुरुआती संघर्ष, लेकिन अंत में स्थिरता

इस मूलांक के लोगों का जीवन अक्सर आसान नहीं होता, खासकर शुरुआती सालों में। इन्हें कई चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है। समय के साथ इनकी स्थिति बेहतर होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब ये अपने मुकाम पर मजबूती से टिक जाते हैं। इनकी सफलता भले देर से मिले, लेकिन स्थायी होती है।

धन प्रबंधन में होते हैं कुशल

मूलांक 8 के लोग आर्थिक मामलों में काफी समझदार होते हैं। ये फिजूलखर्ची से बचते हैं और सोच-समझकर पैसे खर्च करते हैं। इनके अंदर बचत करने और सही जगह निवेश करने की अच्छी समझ होती है। अगर ये अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें, तो 35 से 40 वर्ष की उम्र के बीच इनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है।

करियर में मिलते हैं कई अवसर

करियर के मामले में भी मूलांक 8 वालों के पास कई विकल्प होते हैं। ये रियल एस्टेट, निर्माण कार्य, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम और धातु से जुड़े व्यवसायों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कानून, प्रशासन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी इनके लिए बेहतर संभावनाएं रहती हैं। कुछ लोग राजनीति में भी ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं।

Shani Dev Mantra: शनि का प्रभाव और मंत्र

मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है, जो कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं।
मूल मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
बीज मंत्र: ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

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Updated on:

24 Apr 2026 02:18 pm

Published on:

24 Apr 2026 02:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish: संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करते हैं मूलांक 8 वाले, शनि देव देते हैं कर्मों का फल

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