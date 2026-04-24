Ank Jyotish: संघर्ष से सफलता तक का सफर तय करते हैं मूलांक 8 वाले, शनि देव देते हैं कर्मों का फल

Ank Jyotish Shani Dev Favourite Mulank:अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक का व्यक्ति के स्वभाव और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और मूलांक 8 को विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है। जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है, वे इस मूलांक के अंतर्गत आते हैं और उन पर शनि देव की खास कृपा मानी जाती है। जीवन में इन्हें अक्सर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है और आगे चलकर बड़ी सफलता दिलाता है। शनि देव के प्रभाव से ये लोग अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं और मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं।