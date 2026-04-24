Swapna Shastra: अगर बार-बार दिख रही है अपनी मौत, तो समझ लें मिल रहा है बड़ा संकेत! जानें शुभ-अशुभ मतलब और असली राज

Swapna Shastra:स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने केवल कल्पना नहीं होते बल्कि हमारे जीवन से जुड़े गहरे संकेत भी देते हैं। कई बार कुछ सपने हमें डरा देते हैं, जैसे कि खुद की मृत्यु देखना, लेकिन हर डरावना सपना अशुभ हो, यह जरूरी नहीं है। स्वप्न शास्त्र मानता है कि ऐसे सपने अक्सर जीवन में बड़े बदलाव या नई शुरुआत का संकेत होते हैं। यह भविष्य में आने वाली परिस्थितियों, मानसिक स्थिति और अंदरूनी भावनाओं को भी दर्शा सकते हैं। इसलिए सपने में अपनी मौत देखना केवल भय का संकेत नहीं, बल्कि जीवन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण संदेश की ओर इशारा भी हो सकता है।