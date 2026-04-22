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Swapna Shastra: सपने में सांप ने काटा या दौड़ाया? जानें ये शुभ संकेत है या आने वाला खतरा

Swapna Shastra: सपने में सांप दिखना स्वप्न शास्त्र में खास संकेत माना जाता है, जो शुभ और अशुभ दोनों इशारे दे सकता है। यह सपना जीवन में आने वाले बदलाव, धन लाभ या किसी संभावित संकट की ओर इशारा करता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 22, 2026

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सपने में सांप देखने का मतलब|Freepik

Swapna Shastra: नींद में आने वाले सपने सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि कई बार जीवन से जुड़े संकेत भी माने जाते हैं। खासकर जब सपने में सांप दिखाई दे, तो यह लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप से जुड़े सपने अलग-अलग परिस्थितियों में शुभ और अशुभ दोनों संकेत दे सकते हैं। कभी यह आने वाले बदलाव, धन लाभ या पितृ संकेत का प्रतीक होता है, तो कभी किसी संकट या चिंता का इशारा भी माना जाता है। ऐसे में सपने में सांप का दिखना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अर्थ को समझना जरूरी होता है।

Saap ke Sapne: एक साथ कई सांप दिखना

अगर आप सपने में बहुत सारे सांप एक साथ देखते हैं, तो इसे सावधानी का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने की संभावना है। ऐसे समय में सतर्क रहना और निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होता है।

सपने में सांप का काटना

अक्सर लोग मानते हैं कि सांप का काटना डरावना और अशुभ होता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र इसके उलट कहता है। अगर सपने में सांप आपको काट ले, तो यह शुभ संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं और भाग्य आपका साथ देगा।

सांप का पीछा करना या दौड़ाना

अगर सपने में सांप आपका पीछा करता है या आपको दौड़ाता है, तो यह संकेत देता है कि कोई समस्या या तनाव आपको लगातार परेशान कर रहा है। यह सपना आपको सचेत करता है कि आप अपने जीवन की समस्याओं को नजरअंदाज न करें।

सांप और नेवले की लड़ाई

सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखना किसी विवाद का संकेत माना जाता है। यह इशारा करता है कि आप किसी झगड़े, कानूनी मामले या पारिवारिक तनाव में फंस सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी जरूरी होती है।

काला सांप फन उठाए दिखना

अगर सपने में काला सांप फन उठाए दिखाई दे, तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। यह धन लाभ, सफलता और खुशहाली का प्रतीक होता है। यह सपना बताता है कि आने वाला समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है।

बार-बार सांप दिखना

अगर आपको बार-बार सांप से जुड़े सपने आते हैं, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यह पितृ दोष या कालसर्प दोष की ओर संकेत कर सकता है। ऐसे में धार्मिक उपाय या शांति कराना लाभकारी माना जाता है।

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Published on:

22 Apr 2026 10:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Swapna Shastra: सपने में सांप ने काटा या दौड़ाया? जानें ये शुभ संकेत है या आने वाला खतरा

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