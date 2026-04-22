Swapna Shastra: सपने में सांप ने काटा या दौड़ाया? जानें ये शुभ संकेत है या आने वाला खतरा

Swapna Shastra: नींद में आने वाले सपने सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि कई बार जीवन से जुड़े संकेत भी माने जाते हैं। खासकर जब सपने में सांप दिखाई दे, तो यह लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर देता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप से जुड़े सपने अलग-अलग परिस्थितियों में शुभ और अशुभ दोनों संकेत दे सकते हैं। कभी यह आने वाले बदलाव, धन लाभ या पितृ संकेत का प्रतीक होता है, तो कभी किसी संकट या चिंता का इशारा भी माना जाता है। ऐसे में सपने में सांप का दिखना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अर्थ को समझना जरूरी होता है।