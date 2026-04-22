Sun Transit April 2026 : सूर्य का शुक्र के घर में गोचर: इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और सफलता के योग

Sun Transit April 2026 : 28 अप्रैल को सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका स्वामी शुक्र है। उसके बाद 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में भी दाखिल हो जाएंगे, वहां भी राज शुक्र का है। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा की मानें तो ये समय चार खास राशियों के लिए बहुत खास है। उनके लिए अचानक फायदे के मौके बनेंगे। कम मेहनत में भी बेतरीन नतीजे मिल सकते हैं। ऐसा वक्त करियर, बिजनेस और पैसे के मामले में बढ़िया खबरें और नए मौके लेकर आएगा।