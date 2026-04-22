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गंगा सप्तमी का शुभ संयोग! गजकेसरी राजयोग से इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा, इन गलतियों से रहें दूर

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस वर्ष 23 अप्रैल 2026, गुरुवार को यह शुभ पर्व मनाया जाएगा। यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का भी अवसर है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 22, 2026

Saptami astrology prediction

गंगा सप्तमी पर बना गजकेसरी राजयोग| Freepik

Ganga Saptami 2026 Date:गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, जो मां गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, राजा भगीरथ के कठोर तप के बाद मां गंगा इसी दिन भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर प्रकट हुई थीं। इस दिन गंगा स्नान और पूजा-अर्चना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साल 2026 में 23 अप्रैल, गुरुवार को यह पावन पर्व मनाया जाएगा, जो गजकेसरी राजयोग के कारण और भी खास बन रहा है। ऐसे में जहां कुछ राशियों पर मां गंगा की विशेष कृपा बरसेगी, वहीं इस दिन की कुछ गलतियों से बचना भी बेहद जरूरी है।

Gajkesari RajYog 2026 effect on Rashi: गजकेसरी राजयोग का शुभ प्रभाव

इस बार गंगा सप्तमी और भी खास है क्योंकि इस दिन गजकेसरी राजयोग बन रहा है। जब चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में स्थित होता है, तब यह योग बनता है, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह योग विशेष रूप से आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और सफलता का संकेत देता है।

किन राशियों को मिलेगा लाभ?

  • मेष राशि: करियर में उन्नति और धन लाभ के योग बन रहे हैं। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
  • कर्क राशि: मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक मजबूती का अनुभव होगा।
  • कन्या राशि: अचानक धन लाभ और कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।
  • वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे जीवन में प्रगति मिलेगी।

Ganga Saptami Zodiac Sign: गंगा सप्तमी पर क्या करें और क्या न करें

यह दिन सिर्फ बाहरी शुद्धि का नहीं, बल्कि मन और विचारों की पवित्रता का भी प्रतीक है। कुछ सावधानियां अपनाकर आप इस दिन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इन बातों का रखें विशेष ध्यान…

  • गंगा स्नान करते समय नदी या घाटों को गंदा न करें। स्वच्छता का ध्यान रखना ही सच्ची पूजा है।
  • स्नान के साथ-साथ अपने मन को भी शुद्ध करें। नकारात्मक विचारों, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें।
  • केवल दिखावे के लिए पूजा न करें, बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना करें।
  • गंगाजल का सम्मान करें और उसका उपयोग पवित्र कार्यों में ही करें।
  • इस दिन दान-पुण्य अवश्य करें। जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।

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राशिफल 2026

Published on:

22 Apr 2026 03:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / गंगा सप्तमी का शुभ संयोग! गजकेसरी राजयोग से इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा, इन गलतियों से रहें दूर

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