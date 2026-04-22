गंगा सप्तमी का शुभ संयोग! गजकेसरी राजयोग से इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा, इन गलतियों से रहें दूर

Ganga Saptami 2026 Date:गंगा सप्तमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है, जो मां गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, राजा भगीरथ के कठोर तप के बाद मां गंगा इसी दिन भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर प्रकट हुई थीं। इस दिन गंगा स्नान और पूजा-अर्चना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साल 2026 में 23 अप्रैल, गुरुवार को यह पावन पर्व मनाया जाएगा, जो गजकेसरी राजयोग के कारण और भी खास बन रहा है। ऐसे में जहां कुछ राशियों पर मां गंगा की विशेष कृपा बरसेगी, वहीं इस दिन की कुछ गलतियों से बचना भी बेहद जरूरी है।