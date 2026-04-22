Rahu Ketu Famous Temple: भारत का इकलौता मंदिर जहां शांत होते हैं राहु-केतु दोष! एक बार जाएं, किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी

Rahu Ketu Famous Temple: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है, तो जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, आर्थिक नुकसान या पारिवारिक कलह। कई बार यही ग्रह दोष कालसर्प दोष का रूप लेकर व्यक्ति के लिए संघर्ष और बढ़ा देता है। ऐसे में लोग उपाय और शांति के लिए खास जगहों की तलाश करते हैं। दक्षिण भारत में स्थित Shri Kalahasti Temple को राहु-केतु दोष निवारण के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यहां विशेष पूजा-अर्चना से भक्तों को राहत मिलने की मान्यता है और इसी कारण इसे राहु-केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।