Ulte Hanuman Mandir : उल्टे हनुमान से लेकर लेटे हनुमान तक: भारत के सबसे रहस्यमयी 5 हनुमान मंदिर

इस चमत्कारी रूप के पीछे एक पुरानी रामायण की कहानी जुड़ी है। रावण और भगवान राम के युद्ध में, रावण का भाई अहिरावण मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इसकी खबर लगी, तो उन्होंने उन्हें खोजा। मान्यता है, सांवेर वह जगह है जहां से हनुमान जी ने पाताल लोक की यात्रा शुरू की जिसमें उनका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम-लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाए। इसी विजय और वीरता के प्रतीक स्वरूप यहां उनकी 'उल्टे' रूप में पूजा की जाती है।