Hanuman Jayanti 2026 : हनुमान जयंती पर किस शुभ महूर्त पर करें पूजा ताकि मिल सके मनवांछित फल

संकट मोचन हनुमान सभी पीड़ाओं और कष्टों को दूर करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार साल 2026 में 2 अप्रैल वार गुरुवार को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का रुद्र अवतार हनुमान जी को माना जाता है, हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि मंगलवार के दिन हुआ था इसीलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना गया है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ एक अप्रैल 2026 वार बुधवार को सुबह 7.08 पर होगा 2 अप्रैल 2026 वार गुरुवार को प्रात: 7.41 पर होगा।