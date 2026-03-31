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Panchang 1 April 2026 : आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026 (बुधवार): अमृत-लाभ चौघड़िया, पूर्णिमा तिथि और शुभ योग

Today Panchang 1 April 2026 : आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026 (बुधवार): जानें आज की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, दिशा शूल और शुभ चौघड़िया। अमृत, लाभ और शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू करें और दिन को सफल बनाएं। (Aaj Ka Panchang)

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Mar 31, 2026

Aaj Ka Panchang 1 April 2026

Aaj Ka Panchang 1 April 2026 : 1 अप्रैल 2026 पंचांग: आज का शुभ समय, राहुकाल, दिशा शूल और चंद्र राशि

Aaj Ka Panchang 1 April 2026 :आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026, बुधवार का दिन विशेष ज्योतिषीय योगों से युक्त है। आज चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि, उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र, वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। साथ ही अमृत, लाभ और शुभ चौघड़िया के दौरान कार्य प्रारम्भ करना अत्यंत फलदायक रहेगा। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा या निवेश करना चाहते हैं, तो राहुकाल, दिशा शूल और शुभ मुहूर्त की जानकारी अवश्य देखें। यह पंचांग आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

आज का पंचांग बुधवार 1 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 1 April 2026

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 12 सव्वाल
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – बसंत ऋतु
  • मास – चैत्र
  • पक्ष – शुक्ल

आज का श्रेष्ठ चौघड़िया | Aaj Ka Choghadiya

चौघड़िया प्रकारसमय (From - To)टिप्पणी
लाभसूर्योदय – 9:26 AMशुभ कार्य के लिए उत्तम
अमृतसूर्योदय – 9:26 AMअत्यंत शुभ
शुभ10:58 AM – 12:31 PMशुभ कार्य प्रारम्भ
चर3:35 PM – 5:07 PMसामान्य शुभ
लाभ5:07 PM – सूर्यास्तशुभ कार्य के लिए अच्छा

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – चतुर्दशी तिथि प्रातः 7.07 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि होगी ।

नक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दिन 4.18 तक होगा तदुपरान्त हस्त नक्षत्र होगा ।

योग – वृद्धि योग दिन 2.51 तक रहेगा तदुपरान्त ध्रुव योग रहेगा ।

करण – वणिज करण प्रातः 7.07 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 4-18 तक, सर्वार्थसिद्धि योग सायं 4-18 से सूर्योदय तक।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 7-07 से रात्रि 7-25 तक, चांद्र पूर्णिमा व्रत, मन्वादि, अप्रैल फूल दिवस, बैंकों की वार्षिक खाताबंदी, गुरु हरकिशन पुण्य दिवस (प्रा.मत से),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

  • बुध का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 8:02 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कन्या होगी ।
आज दिन 4.18 तक तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त हस्त नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर प, पी, पु, ष, ण पर रखे जा सकते हैं।

कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं। हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं और व्यंग करना पसंद करते हैं। ये जातक प्रियभाषी, कार्य में सहायक, लज्जाशील प्रकृति, नरम स्वभाव और निति के अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील सूक्षमदर्शी एवं संवेदनशील स्वभाव का होता हैं। ये बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति के होते हैं।

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Updated on:

31 Mar 2026 03:19 pm

Published on:

31 Mar 2026 03:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang 1 April 2026 : आज का पंचांग 1 अप्रैल 2026 (बुधवार): अमृत-लाभ चौघड़िया, पूर्णिमा तिथि और शुभ योग

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