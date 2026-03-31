Hanuman Jayanti 2026 Kab Hai : हनुमान जयंती 2026 कब है 1 या 2 अप्रैल? अब दूर करें सारी उलझन, यहां जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

ये दिन भगवान हनुमान के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भारत के हर कोने में बजरंगबली के मंदिरों में जबरदस्त भीड़ होती है। लोग मानते हैं कि इस दिन पूजा करने से डर, परेशानी और नेगेटिव सोच दूर होती है। इसके अलावा भक्ति, ताकत और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं।