Mangal Gochar 2026 : मंगल का राशि परिवर्तन: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

रेवती नक्षत्र राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है, जिसका अर्थ है 'धनवान' या 'समृद्ध'। इसका प्रतीक 'मछली' है, जो गति और जीवन का संकेत देती है। जब ऊर्जा का कारक मंगल इस नक्षत्र में आता है, तो यह व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है।

याद रखें: 2026 में ग्रहों की यह स्थिति कई बड़े आर्थिक बदलावों का संकेत दे रही है, इसलिए इन 18 दिनों (24 अप्रैल से 11 मई) का भरपूर लाभ उठाएं।