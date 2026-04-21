Mangal Gochar 2026 : मंगल का राशि परिवर्तन: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

Mangal Gochar 2026 : मंगल गोचर 2026: इन 3 राशियों की किस्मत चमकेगी, धन लाभ और प्रमोशन के योग
Mangal Gochar 2026 : ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। यह साहस, ऊर्जा और शौर्य का प्रतीक है। जब भी मंगल अपनी चाल बदलता है, तो उसका असर सीधा हमारी प्रोफेशनल लाइफ और बैंक बैलेंस पर पड़ता है। 24 अप्रैल 2026 को मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और 11 मई तक यहीं रहेंगे।
रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है, और मंगल (Mangal Gochar 2026) का इस नक्षत्र में आना कुछ खास राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत लेकर आ रहा है। एस्ट्रोलॉजर डॉ शरद शर्मा आइए जानते हैं वो कौन सी 3 राशियां हैं जिनकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं।
(वीडियो सोर्स:@Astrovivekmudgal)
मंगल आपकी राशि का बॉस है, इसलिए यह गोचर सिर्फ आपके लिए एक बूस्ट जैसा है। मुश्किल प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वह आखिरकार हो सकता है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, शायद इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी बिजनेस डील? अब आपका समय है। यह लगभग आपका पीक सीजन है।
मंगल अचानक से आ रहा है बिजनेस में मुनाफ़ा बढ़ रहा है, और प्रमोशन के आसार हैं। पैसे कमाना आसान लगेगा, और मार्केटिंग, मीडिया या कम्युनिकेशन में काम करने वाले लोग सच में इस बदलाव को नोटिस करेंगे।
मंगल आपकी राशि का भी स्वामी है, इसलिए यह बदलाव आपके पक्ष में है। सम्मान और रुतबे में उछाल आएगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है। बिज़नेस यात्रा भी फ़ायदेमंद लग रही है।
रेवती नक्षत्र राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है, जिसका अर्थ है 'धनवान' या 'समृद्ध'। इसका प्रतीक 'मछली' है, जो गति और जीवन का संकेत देती है। जब ऊर्जा का कारक मंगल इस नक्षत्र में आता है, तो यह व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है।
याद रखें: 2026 में ग्रहों की यह स्थिति कई बड़े आर्थिक बदलावों का संकेत दे रही है, इसलिए इन 18 दिनों (24 अप्रैल से 11 मई) का भरपूर लाभ उठाएं।
क्या आप चाहते हैं कि मंगल की किस्मत आपके लिए और भी ज्यादा काम करे? ये चीजें मदद करेंगी:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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