Panchang : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, नक्षत्र और राशिफल

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक

तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 10.50 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10.13 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा ।

योग – अतिगंड योग दिन 9.08 तक रहेगा तदुपरान्त सुकर्मा योग रहेगा ।

करण – कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि दिन 10-13 तक, कुमारयोग रात्रि 10-13 से रात्रि 10-50 तक,

व्रत / दिवस विशेष – श्री रामानुजाचार्य जयंती, विश्व पृथ्वी दिवस, मेला गुमाणो माता करणपुर करौली (राज.), चंदन छठ् (बं.),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का रेवती नक्षत्र में प्रवेश दिन 1-35 पर,