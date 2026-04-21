21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, नक्षत्र और राशिफल

Aaj Ka Panchang 22 April 2026 : जानिए 22 अप्रैल 2026 का आज का पंचांग: शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, तिथि, नक्षत्र, दिशा शूल और आज जन्मे बच्चों का राशिफल व नामकरण अक्षर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 21, 2026

Aaj Ka Panchang 22 April 2026

Aaj Ka Panchang 22 April 2026 : 22 अप्रैल 2026 आज का पूरा पंचांग हिंदी में (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Panchang 22 April 2026 : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) आपके दिन को शुभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके साथ ही आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंड योग का विशेष प्रभाव रहेगा। आज के दिन शुभ कार्यों के लिए लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया का समय उपलब्ध है, जिसमें आप नए कार्य, यात्रा या मांगलिक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।

उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आज विश्व पृथ्वी दिवस और श्री रामानुजाचार्य जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी मनाए जा रहे हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बनाते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आज का शुभ समय और चौघड़िया।

आज का पंचांग बुधवार 22 अप्रैल, 2026 | Today Panchang 22 April 2026

विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 4 जिल्काद
अयन – उत्तरायण
ऋतु – ग्रीष्म ऋतु
मास – वैशाख
पक्ष – शुक्ल

आज का चौघड़िया

चौघड़िया प्रकारसमयउपयोग / महत्व
लाभ & अमृतसूर्योदय – 09:13 AMअत्यंत शुभ, नए कार्य शुरू करने के लिए श्रेष्ठ
शुभ10:49 AM – 12:25 PMमांगलिक कार्य, पूजा, शुभ शुरुआत के लिए अच्छा
चर03:38 PM – 05:14 PMयात्रा, गतिशील कार्यों के लिए उपयुक्त
लाभ05:14 PM – सूर्यास्तलाभकारी कार्य, निवेश, व्यवसाय के लिए शुभ

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक
तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 10.50 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10.13 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा ।
योग – अतिगंड योग दिन 9.08 तक रहेगा तदुपरान्त सुकर्मा योग रहेगा ।
करण – कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि दिन 10-13 तक, कुमारयोग रात्रि 10-13 से रात्रि 10-50 तक,
व्रत / दिवस विशेष – श्री रामानुजाचार्य जयंती, विश्व पृथ्वी दिवस, मेला गुमाणो माता करणपुर करौली (राज.), चंदन छठ् (बं.),
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का रेवती नक्षत्र में प्रवेश दिन 1-35 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे

  • आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी ।
  • आज रात्रि 10.13 तक जन्म लेने वाले बच्चों का आर्द्रा नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर घ, ङ, छ, के, को पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं।

ये भी पढ़ें

Surya Budh Yuti 2026 : सूर्य और बुध की युति: अप्रैल में बनेगा ‘महा-राजयोग’, इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा का वरदान
धर्म और अध्यात्म
Surya Budh Yuti 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

21 Apr 2026 03:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, नक्षत्र और राशिफल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Grah Gochar 2026: मई में बुध, मंगल और सूर्य बदलेंगे चाल, बनेगा बुधादित्य राजयोग, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ

Budh Gochar 2026, Mangal Gochar May 2026,
राशिफल

Vivah Muhurat 2026: मई-जून में नक्षत्रों का शुभ संयोग, इन शुभ तिथियों पर बंधेंगे रिश्ते तो जिंदगी होगी खुशियों से भरपूर

Hindu wedding dates 2026, marriage muhurat May June, shadi ke liye best dates 2026,
धर्म और अध्यात्म

Skanda Shashti 2026 : भगवान कार्तिकेय की कृपा पाने के लिए 22 अप्रैल को रखें स्कन्द षष्ठी व्रत, नोट करें पूजा विधि

Skanda Shashti 2026
धर्म और अध्यात्म

Ganga Saptami 2026: 23 अप्रैल को है गंगा सप्तमी: जानें इस दिन कौन से मंत्रों का जाप करें और राशि अनुसार किन चीजों का दान करें

Ganga Saptami Daan, Ganga Saptami Daan Upay
धर्म और अध्यात्म

Surya Budh Yuti 2026 : सूर्य और बुध की युति: अप्रैल में बनेगा ‘महा-राजयोग’, इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा का वरदान

Surya Budh Yuti 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.