Panchang : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहु काल, चौघड़िया, नक्षत्र और राशिफल

Aaj Ka Panchang 22 April 2026 : 22 अप्रैल 2026 आज का पूरा पंचांग हिंदी में (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 22 April 2026 : आज का पंचांग 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) आपके दिन को शुभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो रात्रि 10:50 तक रहेगी। इसके साथ ही आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंड योग का विशेष प्रभाव रहेगा। आज के दिन शुभ कार्यों के लिए लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया का समय उपलब्ध है, जिसमें आप नए कार्य, यात्रा या मांगलिक कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
उत्तर दिशा में दिशा शूल होने के कारण उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा आज विश्व पृथ्वी दिवस और श्री रामानुजाचार्य जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी मनाए जा रहे हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बनाते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आज का शुभ समय और चौघड़िया।
विक्रम संवत् - 2083
संवत्सर नाम – रौद्र
शक संवत् – 1948
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 4 जिल्काद
अयन – उत्तरायण
ऋतु – ग्रीष्म ऋतु
मास – वैशाख
पक्ष – शुक्ल
|चौघड़िया प्रकार
|समय
|उपयोग / महत्व
|लाभ & अमृत
|सूर्योदय – 09:13 AM
|अत्यंत शुभ, नए कार्य शुरू करने के लिए श्रेष्ठ
|शुभ
|10:49 AM – 12:25 PM
|मांगलिक कार्य, पूजा, शुभ शुरुआत के लिए अच्छा
|चर
|03:38 PM – 05:14 PM
|यात्रा, गतिशील कार्यों के लिए उपयुक्त
|लाभ
|05:14 PM – सूर्यास्त
|लाभकारी कार्य, निवेश, व्यवसाय के लिए शुभ
दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 12.00 से 1.30 तक
तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 10.50 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10.13 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा ।
योग – अतिगंड योग दिन 9.08 तक रहेगा तदुपरान्त सुकर्मा योग रहेगा ।
करण – कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग रात्रि दिन 10-13 तक, कुमारयोग रात्रि 10-13 से रात्रि 10-50 तक,
व्रत / दिवस विशेष – श्री रामानुजाचार्य जयंती, विश्व पृथ्वी दिवस, मेला गुमाणो माता करणपुर करौली (राज.), चंदन छठ् (बं.),
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का रेवती नक्षत्र में प्रवेश दिन 1-35 पर,
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं।
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