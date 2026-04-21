Surya Budh Yuti 2026 : सूर्य और बुध की युति: अप्रैल में बनेगा ‘महा-राजयोग’, इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा का वरदान

Surya Budh Yuti 2026 :बुधादित्य योग में क्या खास बात है? ज्योतिष के अनुसार, सूर्य शक्ति का प्रतीक है, जबकि बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन का मालिक है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो ये तेज सोच, दूसरों से सम्मान और लीडरशिप रोल निभाने की क्षमता जगाते हैं। अटके हुए कामों में तेजी आती है। आपकी इनकम ज्यादा आसानी से आती है धन के नए रास्ते खुलते हैं। कभी-कभी ऐसी जगहों से भी जहां आपने उम्मीद नहीं की थी।