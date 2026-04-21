Surya Budh Yuti 2026 : सूर्य और बुध की युति: अप्रैल में बनेगा ‘महा-राजयोग’, इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा का वरदान

Surya Budh Yuti 2026 : सूर्य-बुध की शक्तिशाली युति: करियर और पैसे में बड़ा उछाल, जानें आपकी राशि पर असर (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Surya Budh Yuti 2026 :बुधादित्य योग में क्या खास बात है? ज्योतिष के अनुसार, सूर्य शक्ति का प्रतीक है, जबकि बुध बुद्धि और कम्युनिकेशन का मालिक है। जब ये दोनों मिलते हैं, तो ये तेज सोच, दूसरों से सम्मान और लीडरशिप रोल निभाने की क्षमता जगाते हैं। अटके हुए कामों में तेजी आती है। आपकी इनकम ज्यादा आसानी से आती है धन के नए रास्ते खुलते हैं। कभी-कभी ऐसी जगहों से भी जहां आपने उम्मीद नहीं की थी।
(वीडियो सोर्स:@True Shorts Podcast)
30 अप्रैल से मेष राशि वालों की किस्मत उनके साथ है। नौकरी ढूंढ रहे हैं? संभावना ज्यादा है कि आपको वह मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। बिजनेस में तेजी आएगी। पैसों के मामले बहुत कम तनावपूर्ण लगेंगे और ज्यादा कमाने का भी अच्छा मौका मिलेगा।
सिंह राशि वालों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। काम की जगह पर आपकी कोशिशों को पहचान मिलेगी। घर की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगेगी। आप जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसके अच्छे से चलने की उम्मीद है। इसके अलावा आपको नई नौकरी का ऑफर या कोई बढ़िया बिजनेस डील मिल सकती है।
अगर आप धनु राशि के हैं तो यह योग आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। किस्मत अचानक आपके साथ होगी, जिससे रोजमर्रा की मुश्किलें आसान लगेंगी। अगर आपके कोई एग्जाम आने वाले हैं, तो उनमें आपके अच्छा करने की संभावना है, और हो सकता है कि आप विदेश भी जा सकते हैं। आपकी इनकम बढ़ने की उम्मीद है।
इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं? थोड़ा आध्यात्मिक होना मददगार होगा। रेगुलर सूर्य देव की पूजा करें। बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं। गायों को हरा चारा खिलाएं। और यह न भूलें जरूरतमंद लोगों की मदद करें। कभी-कभी आप जो देते हैं, वही वापस मिलता है, खासकर जब आपके साथ ऐसा लकी योग हो।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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