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Vyatipat Yog 2026: व्यतिपात योग : इन 5 राशियों पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़, रहें बेहद सावधान

Vyatipat Yog 2026 : 25 अप्रैल 2026 को बनने वाला व्यतिपात योग 5 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जानें किन राशियों को रहना होगा सतर्क और क्या हैं इसके प्रभाव से बचने के उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 21, 2026

Vyatipat Yog 2026

Vyatipat Yog 2026 : व्यतिपात योग 2026: इन 5 राशियों पर आने वाला है संकट (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Vyatipat Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के 27 योगों में से व्यतिपात योग (Vyatipat Yog 2026) को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और नकारात्मक माना जाता है। 2026 में 25 अप्रैल का दिन खगोलीय गणना के अनुसार काफी उथल-पुथल भरा हो सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो यह योग बनता है, जिसे शास्त्रों में विनाशकारी तक कहा गया है। यहां जानिए कि अप्रैल 2026 में आने वाला यह योग (Vyatipat Yog 2026) आपकी लाइफ में क्या हलचल मचा सकता है और किन राशियों को रेड अलर्ट पर रहने की जरूरत है।

Vyatipat Yog 2026: इन 5 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, रहें सावधान

व्यतिपात योग ((Vyatipat Yog 2026) का सीधा संबंध मानसिक भ्रम और अचानक आने वाली बाधाओं से है। इस दौरान किए गए काम अक्सर बिगड़ जाते हैं या उनका फल उम्मीद से उल्टा मिलता है। आइए देखते हैं कि 25 अप्रैल 2026 को किन राशियों की किस्मत की परीक्षा होने वाली है:

1. वृषभ राशि (Taurus): जेब पर भारी पड़ेगा यह योग

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मोर्चे पर ब्रेक लगाने का है।

सावधानी: कहीं भी बड़ा निवेश न करें और न ही किसी को उधार दें। इस समय दिया गया पैसा वापस मिलना मुश्किल हो सकता है।
पारिवारिक संकट: घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत को लेकर भागदौड़ हो सकती है।

2. कन्या राशि (Virgo): वाणी पर रखें लगाम

कन्या राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र (Office) में संभलकर रहने की जरूरत है।

विवाद की स्थिति: सहकर्मियों के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है।
काम में देरी: बनते हुए काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं, धैर्य न खोएं।

3. मकर राशि (Capricorn): सेहत और रिश्ते दांव पर

मकर राशि वालों के लिए यह योग शारीरिक कष्ट ला सकता है।

पुरानी बीमारी: अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो वह फिर से उभर सकती है।
रिश्तों में दरार: पार्टनर के साथ तालमेल बिगाड़ने की कोशिश न करें। फिजूलखर्ची आपके बजट को बिगाड़ सकती है।

4. मीन राशि (Pisces): भावनाओं में बहना पड़ेगा महंगा

मीन राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और यही उनकी कमजोरी बन सकती है।

धोखाधड़ी का डर: किसी अजनबी पर भरोसा न करें, खासकर बिजनेस में।
यात्रा टालें: अगर बहुत जरूरी न हो, तो इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा से बचें।

5. सिंह राशि (Leo): मान-सम्मान को लेकर सतर्कता

ज्योतिषीय गणना बताती है कि सिंह राशि वालों को इस दौरान अपने सीनियर्स से अनबन का सामना करना पड़ सकता है।

क्या है व्यतिपात योग और क्यों है यह अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्यतिपात योग में शुभ कार्य (जैसे मुंडन, सगाई या गृह प्रवेश) वर्जित होते हैं। माना जाता है कि इस योग के दौरान किए गए दान का फल तो अनंत मिलता है, लेकिन सांसारिक कार्यों में असफलता की संभावना 90% तक बढ़ जाती है।

बचाव के अचूक उपाय: कैसे बचें इसके प्रभाव से?

अगर आपकी राशि ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो घबराएं नहीं। इन सावधानियों से आप नकारात्मकता को कम कर सकते हैं:

बड़े फैसले टालें: घर, गाड़ी या नई नौकरी से जुड़े फैसले 25 अप्रैल के आसपास न लें।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप: मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे उत्तम है।
|बजट पर कंट्रोल: अनचाहे खर्चों की लिस्ट पहले ही बना लें ताकि आर्थिक तंगी न हो।
मौन रहें: जहां जरूरत न हो, वहां न बोलें। चुप रहकर आप कई विवादों को टाल सकते हैं।

ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है। व्यतिपात योग हमें सतर्क रहने का इशारा करता है। अगर आप सूझबूझ और संयम से काम लेंगे, तो ग्रहों की ये टेढ़ी चाल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

21 Apr 2026 11:02 am

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