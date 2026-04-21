Vyatipat Yog 2026: व्यतिपात योग : इन 5 राशियों पर टूट सकता है मुसीबतों का पहाड़, रहें बेहद सावधान

Vyatipat Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के 27 योगों में से व्यतिपात योग (Vyatipat Yog 2026) को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और नकारात्मक माना जाता है। 2026 में 25 अप्रैल का दिन खगोलीय गणना के अनुसार काफी उथल-पुथल भरा हो सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो यह योग बनता है, जिसे शास्त्रों में विनाशकारी तक कहा गया है। यहां जानिए कि अप्रैल 2026 में आने वाला यह योग (Vyatipat Yog 2026) आपकी लाइफ में क्या हलचल मचा सकता है और किन राशियों को रेड अलर्ट पर रहने की जरूरत है।