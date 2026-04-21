21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 April: आज का राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल, जानें लकी नंबर और शुभ रंग

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: आज का दिन मंगलवार हनुमान जी की कृपा से सौभाग्य लेकर आ रहा है। आज का राशिफल पढ़ें और जानें मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। शुभ रंग और लकी नंबर की पूरी जानकारी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 21, 2026

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026 : आज का राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 21 April 2026: आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती है। आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करेगा। मेष से लेकर मीन राशि तक, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक (Aaj Ka Rashifal) भविष्यफल, साथ ही शुभ रंग और लकी नंबर, जिससे आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

नियमित कार्यों के अलावा विशेष मुलाकातों और योजनाओं के क्रियान्वयन को दोपहर बाद करना अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है। भाग्य के समर्थन से इंटरव्यू में सफलता। सुखद यात्रा के संयोग बन रहे हैं।
शुभ रंग : लाईट ग्रीन
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

वाणी के प्रभाव से होने वाले कार्यों में अच्छी सफलता रहेगी। घरेलू कार्य में बचत खर्च हो सकती है। उच्च अधिकारियों के सामने बढ़-चढ़कर दावे करना परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

दिन की शुरुआत में संभाल कर कार्य करने होंगे। धीरे-धीरे कार्य गति पकड़ेगें। भावनात्मक संबंधों में अपनी बात कहने की जल्दबाजी से बचना होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलने से पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

पूर्ण सफलता के बाद ही अपनी योजनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना बेहतर परिणाम देगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलने के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

पूर्व में बनी योजनाओं से ज्यादा लाभान्वित होने की संभावना रहेगी। ख्याति और सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। पेरेंट्स से बहस करने से बचना होगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

व्यापार में स्थितियां मजबूत होगी। प्रतिस्पर्धा में समय रहते दूसरों की रणनीति को समझने में सफल रहेंगे। उच्च अधिकारियों में प्रभाव बढ़ेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल करने में समय व्यतीत हो सकता है। विलासिता और आलस्य के प्रभाव में आने से बचना होगा। महत्वपूर्ण समय विशेष कार्य में सफलता के लिए लगा सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

व्यवस्थाओं का सम्मान करना समस्याओं से बचाएगा। अपने अधिकारों की सीमाओं में कार्य करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने लोग परिश्रम का बेहतर परिणाम का सकते हैं। यात्रा टालना श्रेयकर रहेगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 1

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग मिलने में आ रही कठिनाई धीरे-धीरे दूर होगी। भावनात्मक संबंधों में तनाव के बावजूद बातचीत शुरू हो सकती है। महत्वपूर्ण फैसले अगले दिन के लिए टालना बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

शारीरिक परिश्रम से जुड़े लोगों को महत्व मिलेगा। नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। इंडस्ट्री यह तकनीकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लोग लाभान्वित होंगे। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है।
शुभ रंग : पर्पल कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

शेयर मार्केट से जुड़े निर्णय धैर्य और समझदारी से लेने होंगे। भावनात्मक संबंधों में साथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। संतान पक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत सकारात्मक रहेगी।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

कार्यों के मिले-जुले परिणाम मिलने की संभावना है। तेज गति से चलते कार्यो में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी। परिवार में एक दूसरे का सहयोग मिलने से मानसिक बल मिलेगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 6

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Kubera Story in Hindi : चोरी करने गया था मंदिर, बन गया दुनिया का सबसे अमीर देवता! जानें कुबेर की अनोखी कहानी
धर्म और अध्यात्म
Kubera Story in Hindi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

21 Apr 2026 06:10 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 21 April: आज का राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल, जानें लकी नंबर और शुभ रंग

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Dwidwadash Yog 2026: बुद्धि और कर्म का मिलन, इन राशियों के लिए आएगा सफलता और धन का सुनहरा मौका

dwidwadash yog 2026, budh shani yog 2026,
राशिफल

Tarot Rashifal: 21 अप्रैल टैरो भविष्यवाणी: मेष-सिंह को मिलेगा बड़ा फायदा, वृषभ और मिथुन के लिए चुनौती भरा दिन

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 April 2026, Tarot Horoscope Today 21 April 2026
राशिफल

Maa Lakshmi Priya Rashiyan: किस्मत हो तो ऐसी! मां लक्ष्मी की फेवरेट 5 राशियां, जहां हाथ लगाएं वहीं बने सोना, हर काम में बरसता है पैसा ही पैसा

Lakshmi naam ka rashi kaun sa hai,Lakshmi devi rashi,
राशिफल

Shukra Chandrama Yuti 2026: वृषभ राशि में शुक्र-चंद्र का ‘महामिलन’, अगले 24 घंटे इन राशियों के लिए वरदान, बरसेगी सुख-संपत्ति

Shukra Chandrama Yuti, Shukra Chandrama Yuti 2026,
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 20 April: आज का राशिफल: नई शुरुआत और सुनहरे अवसरों का दिन, जानें आपकी राशि के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 20 April 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.