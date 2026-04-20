Kubera Story in Hindi : चोरी करने गया था मंदिर, बन गया दुनिया का सबसे अमीर देवता! जानें कुबेर की अनोखी कहानी

Kubera Story Hindi: चोर से धन के देवता बनने की अद्भुत कहानी (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Kubera Story in Hindi : क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली चोर, जो जुए की लत में डूबा हो और जिसे उसके पिता ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया हो, वो ब्रह्मांड की सारी धन-संपत्ति का स्वामी बन सकता है? सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शिव पुराण में वर्णित भगवान कुबेर की जीवन यात्रा कुछ ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है।
कहानी शुरू होती है कांपल नगर के गुणनिधि नाम के एक युवक से। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन गुणनिधि बुरी आदतों का शिकार हो गया। जब पिता ने उसे त्याग दिया, तो वह भूख-प्यास से व्याकुल होकर भटकने लगा।
एक रात, भूख मिटाने के लिए उसने पास के एक शिव मंदिर में चोरी करने की योजना बनाई। मंदिर में घोर अंधेरा था। चोरी का सामान ढूंढने के लिए गुणनिधि ने अपने ही फटे हुए कपड़े जलाकर रोशनी की। अनजाने में ही सही, लेकिन अंधेरे मंदिर में उसने 'दीपदान' कर दिया था। बस यहीं से उसकी किस्मत का पहिया घूम गया।
(वीडियो सोर्स:@DharmMoksh)
चोरी के दौरान पकड़े जाने पर जब गुणनिधि को मृत्युदंड मिला, तो यमराज के दूत उसे ले जाने आए। लेकिन तभी वहां भगवान शिव के पार्षद (गण) प्रकट हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि गुणनिधि ने अनजाने में ही सही, शिवजी के सामने प्रकाश फैलाकर पुण्य कमाया है। शिवगणों की संगति ने उसके मैल भरे दिल को साफ कर दिया और वह शिवलोक चला गया।
भक्ति का बीज एक बार पड़ जाए, तो वह पीछा नहीं छोड़ता।
दूसरा जन्म: गुणनिधि ने कलिंग राज के पुत्र दम के रूप में जन्म लिया। पिछले जन्म के संस्कार उसे याद थे। उसने पूरे राज्य में नियम बना दिया कि हर शिवालय में अखंड दीप जलते रहने चाहिए।
कुबेर का अवतार: इसके बाद वह ऋषि विश्रवा के पुत्र कुबेर के रूप में जन्मे। उन्होंने हजारों सालों तक शिवजी की घोर तपस्या की।
दिलचस्प बात: जब महादेव ने प्रकट होकर कुबेर से वरदान मांगने को कहा, तो कुबेर ने सोना-चांदी नहीं मांगा। उनकी आंखें शिवजी के तेज को सह नहीं पा रही थीं, इसलिए उन्होंने केवल ऐसी दिव्य दृष्टि मांगी जिससे वो महादेव को देख सकें।
कुबेर के बारे में ये बातें शायद आप नहीं जानते होंगे:
अलकापुरी के स्वामी: कुबेर जिस नगरी में रहते हैं, उसे अलकापुरी कहा जाता है, जिसे दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी माना जाता है।
रावण से संबंध: पौराणिक कथाओं के अनुसार, कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। लंका नगरी और पुष्पक विमान पहले कुबेर के ही थे, जिसे बाद में रावण ने उनसे छीन लिया था।
वास्तु शास्त्र में महत्व: वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं। इसीलिए तिजोरी या धन रखने का स्थान उत्तर दिशा में शुभ माना जाता है।
कुबेर की कथा हमें यह समझाती है कि ईश्वर हमारी नीयत और हमारे छोटे से छोटे अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं।
कर्म का फल: एक चोर ने सिर्फ उजाला करने के लिए कपड़ा जलाया, और उसे धन का देवता बना दिया गया। सोचिए, यदि हम सच्चे मन से सेवा करें तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता?
असली भक्ति: भक्ति का मतलब केवल मांगना नहीं, बल्कि खुद को सौंप देना है। कुबेर ने शिव को मांगा, तो शिव ने उन्हें पूरी सृष्टि का खजांची (Treasurer) बना दिया।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर धन के पीछे भागते हैं। लेकिन कुबेर की कहानी सिखाती है कि संतोष और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही असल में अक्षय भंडार के द्वार खोलती है। अगली बार जब आप किसी मंदिर में दीया जलाएं, तो याद रखिएगा कि वो एक छोटा सा प्रकाश आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग