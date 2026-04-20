Kubera Story in Hindi : चोरी करने गया था मंदिर, बन गया दुनिया का सबसे अमीर देवता! जानें कुबेर की अनोखी कहानी

Kubera Story in Hindi : क्या आप सोच सकते हैं कि एक मामूली चोर, जो जुए की लत में डूबा हो और जिसे उसके पिता ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया हो, वो ब्रह्मांड की सारी धन-संपत्ति का स्वामी बन सकता है? सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शिव पुराण में वर्णित भगवान कुबेर की जीवन यात्रा कुछ ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है।