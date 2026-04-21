Garud Puran Death Secrets : अंतिम समय में इन 4 चीजों का साथ बनाता है आत्मा की यात्रा आसान और शांतिपूर्ण

Garud Puran Death Secrets: गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन का अंतिम समय बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी क्षण से आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के समय कुछ विशेष वस्तुओं का पास होना आत्मा को शांति और सही दिशा प्रदान करता है। ये चीजें न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, बल्कि आत्मा की स्वर्ग यात्रा को भी सहज बनाती हैं। गरुड़ पुराण में इन वस्तुओं का उल्लेख गहराई से किया गया है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करने में मदद करती हैं। इसलिए अंतिम समय में इन 4 चीजों का साथ आत्मा की यात्रा को सरल, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना सकता है।