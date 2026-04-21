Garud Puran Death Secrets : अंतिम समय में इन 4 चीजों का साथ बनाता है आत्मा की यात्रा आसान और शांतिपूर्ण

Antim samay me kaun si 4 vastu paas honi chahiye| Chatgpt
Garud Puran Death Secrets: गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन का अंतिम समय बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी क्षण से आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के समय कुछ विशेष वस्तुओं का पास होना आत्मा को शांति और सही दिशा प्रदान करता है। ये चीजें न केवल मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, बल्कि आत्मा की स्वर्ग यात्रा को भी सहज बनाती हैं। गरुड़ पुराण में इन वस्तुओं का उल्लेख गहराई से किया गया है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करने में मदद करती हैं। इसलिए अंतिम समय में इन 4 चीजों का साथ आत्मा की यात्रा को सरल, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना सकता है।
तुलसी, पवित्रता का प्रतीक है और भगवान विष्णु द्वारा इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। किसी व्यक्ति को उसके अंतिम क्षणों में तुलसी के पौधे के पास रखना या मृत्यु के बाद उसके मुंह में तुलसी के पत्ते या मंजरी रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी मंजरी को अपने मुंह में रखकर मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
गंगाजल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है और यह आत्मा को शुद्ध करता है। मृत्यु के समय गंगाजल को स्पर्श करने या ग्रहण करने से पापों का नाश होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, मरणासन्न व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालना एक महान आशीर्वाद माना जाता है।
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तिल पवित्रता, तपस्या और त्याग का प्रतीक हैं। काले तिल अनुष्ठानों में विशेष महत्व रखते हैं। तिल दान करने या किसी व्यक्ति के अंतिम क्षणों में उन्हें उसके पास रखने से आत्मा का बोझ हल्का होता है और उसकी यात्रा सुगम होती है, ऐसा माना जाता है।
कुश घास पवित्र मानी जाती है, जो शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। मृत्यु के समय, मृतक को कुश आसन पर बिठाने से आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो निःसंतान हैं या जिनके श्राद्ध अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं है।
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