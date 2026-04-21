Skanda Shashti 2026 : भगवान कार्तिकेय की कृपा पाने के लिए 22 अप्रैल को रखें स्कन्द षष्ठी व्रत, नोट करें पूजा विधि

माना जाता है कि इस दिन कुमार कार्तिकेय की पूजा करने और व्रत रखने से राजा जैसी खुशी और पद मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको काम में अच्छी किस्मत और सफलता मिलेगी। अगर आप बच्चे की कामना करते हैं, तो यह व्रत मदद करता है। और अगर आपके पहले से बच्चे हैं, तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल और खुशहाल हो जाती है। साथ ही, यह व्रत रखने से आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। 22 अप्रैल को स्कंद षष्ठी मनाएं और रस्में निभाएं। यह भक्तों के लिए एक बड़ा दिन है।