Rahu Ketu Effects in Life : राहु-केतु का मायाजाल: जीवन बदलने वाला रहस्य, जो हर 18 साल में असर दिखाता है

Rahu Ketu Effects in Life : ग्रहण क्यों लगता है? राहु-केतु की असली कहानी और वैज्ञानिक सच (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Rahu Ketu Effects in Life : क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आसमान में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है, तो अचानक मंदिरों के पट क्यों बंद हो जाते हैं? लोग खाने-पीने से क्यों परहेज करने लगते हैं और चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी क्यों छा जाती है? सदियों से हम सुनते आए हैं कि यह दो मायावी ग्रहों राहु और केतु (Rahu Ketu Mystery) का खेल है। लेकिन क्या ये वाकई कोई ग्रह हैं, या सिर्फ हमारे मन का डर?
आज हम इन दो छाया ग्रहों (Rahu Ketu) की उस अनसुनी कहानी को समझेंगे जो अमृत, बदले की आग और मोक्ष के इर्द-गिर्द बुनी गई है।
(वीडियो सोर्स:@RAAAZofficial)
यह कहानी तब शुरू होती है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, तो स्वरभानु नाम का एक चालाक असुर रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया।
जैसे ही उसने अमृत की एक बूंद पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी। क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु। तब से ये दोनों सूर्य और चंद्र को अपना दुश्मन मानते हैं और उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम ग्रहण कहते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि राहु और केतु मंगल या शनि की तरह कोई ठोस मिट्टी-पत्थर वाले ग्रह नहीं हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें लूनर नोड्स (Lunar Nodes) कहा जाता है।
राहु (North Node): वह बिंदु जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को ऊपर की ओर काटती है।
केतु (South Node): वह बिंदु जहां यह नीचे की ओर काटती है।
हैरानी की बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने 5,000 साल पहले ही इन गणितीय बिंदुओं को पहचान लिया था, जिन्हें आज आधुनिक खगोल विज्ञान भी मानता है।
ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों को इंसानी स्वभाव के दो छोर माना गया है:
राहु के पास दिमाग है पर पेट नहीं, इसलिए उसकी भूख कभी नहीं मिटती। यह इच्छा (Desire), तकनीक, विदेश यात्रा और माया का कारक है। यह आपको रातों-रात शोहरत दिला सकता है, लेकिन हमेशा बेचैन रखता है।
केतु के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ अनुभव है। यह वैराग्य (Detachment), आध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक है। यह आपसे चीजें छीनता है ताकि आप अपनी आत्मा को पहचान सकें।
वैल्यू एडिशन: क्या आप जानते हैं? दुनिया के महान आविष्कारकों और राजनीतिज्ञों (जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन या ओशो) की कुंडली में राहु-केतु का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ताकत देता है, तो केतु अंतर्ज्ञान (Intuition) की पराकाष्ठा है।
हर 18 साल में राहु-केतु अपना चक्र पूरा करते हैं, जिसे नोडल रिटर्न कहते हैं। आपकी जिंदगी के 18वें, 36वें और 54वें साल अक्सर बड़े बदलाव वाले होते हैं। इस दौरान पुरानी आदतें छूटती हैं और जीवन एक नई दिशा पकड़ता है।
राहु की महादशा (18 साल): इंसान को दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या भ्रम के जाल में फंसा सकती है।
केतु की महादशा (7 साल): यह समय अक्सर एकांत और आत्म-मंथन का होता है।
चीन: यहां माना जाता था कि एक ड्रैगन सूरज को निगल जाता है।
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी: इन्हें ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल कहा जाता है।
अरब: यहां इन्हें रस अल जनुप के नाम से जाना गया।
राहु और केतु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर राहु आपको दुनिया की दौड़ में भगाता है, तो केतु आपको शांति की ओर ले जाता है। इन दोनों का संतुलन ही सफल जीवन की कुंजी है।
उपाय: दान, मंत्र जाप (ॐ राहवे नमः, ॐ केतवे नमः) और सबसे बढ़कर जागरूकता। जब आप अपनी लालसा (राहु) और अपने डर (केतु) को समझ लेते हैं, तो ये ग्रह आपके लिए बाधा नहीं, बल्कि सीढ़ी बन जाते हैं।
अगली बार जब ग्रहण लगे, तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ आसमान की घटना नहीं है, बल्कि आपके भीतर चल रहे इच्छा' और त्याग के संघर्ष का एक प्रतिबिंब है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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