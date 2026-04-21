Rahu Ketu Effects in Life : राहु-केतु का मायाजाल: जीवन बदलने वाला रहस्य, जो हर 18 साल में असर दिखाता है

Rahu Ketu Effects in Life : क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आसमान में सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता है, तो अचानक मंदिरों के पट क्यों बंद हो जाते हैं? लोग खाने-पीने से क्यों परहेज करने लगते हैं और चारों तरफ एक अजीब सी बेचैनी क्यों छा जाती है? सदियों से हम सुनते आए हैं कि यह दो मायावी ग्रहों राहु और केतु (Rahu Ketu Mystery) का खेल है। लेकिन क्या ये वाकई कोई ग्रह हैं, या सिर्फ हमारे मन का डर?