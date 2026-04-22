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डिप्रेशन ने तोड़ दिया मन? जन्मांक अनुसार पढ़ें Bhagavad Gita की ये पंक्तियां, बदल जाएगी सोच

Bhagavad Gita Secrets: अगर मन उदास है और जीवन में निराशा महसूस हो रही है, तो भगवद गीता के संदेश आपको नई राह दिखा सकते हैं। जन्मांक के अनुसार जानिए कौन-सी गीता पंक्तियां आपकी सोच बदलकर मन को सुकून दे सकती हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 22, 2026

Bhagavad Gita Secrets,Life Lessons From Bhagavad Gita

Bhagavad gita motivation in hindi|Chatgpt

Life Lessons From Bhagavad Gita: अगर आप खुद को उदास, तनावग्रस्त या डिप्रेशन जैसा महसूस कर रहे हैं, तो भगवद गीता के दिव्य संदेश आपके मन को नई ऊर्जा दे सकते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में जीवन की हर परेशानी का समाधान सरल शब्दों में बताया है। मान्यता है कि जन्मांक के अनुसार कुछ विशेष श्लोक व्यक्ति के मन और सोच पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप कृष्ण भक्त हैं और जीवन में निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए खास है। आइए जानते हैं जन्मांक के अनुसार भगवद गीता की कौन-सी पंक्तियां आपकी सोच बदल सकती हैं।

Bhagavad Gita For Depression: जन्मांक के हिसाब से अपनाएं गीता का ये ज्ञान

जन्मांक 1 (1st, 10th, 19th, 28th)

(अध्याय 6, श्लोक 5) - खुद का सहारा बनें

जब मन बार-बार हार मानने लगे, यह श्लोक याद दिलाता है कि खुद को उठाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम ही अपने दोस्त बन सकते हैं और दुश्मन भी। छोटी-छोटी जीतों पर ध्यान देना शुरू करें क्योंकि यहीं से आत्मविश्वास लौटता है।

जन्मांक 2 (2nd, 11th, 20th, 29th)

(अध्याय 6, श्लोक 23) - योग से शांति

यहां योग का मतलब सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन की शांति है। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठना, अपने विचारों को समझना, यही धीरे-धीरे दुख को हल्का करता है।

जन्मांक 3 (3rd, 12th, 21st, 30th)

(अध्याय 7, श्लोक 19) - भरोसे की ताकत

जब सब कुछ उलझा लगे, यह श्लोक सिखाता है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण है। भरोसा रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही विश्वास मन को स्थिर बनाता है।

जन्मांक 4 (4th, 13th, 22nd, 31st)

(अध्याय 6, श्लोक 26) - भटकते मन को थामें

डिप्रेशन में मन बहुत भटकता है। यह श्लोक कहता है कि जब भी मन इधर-उधर जाए, उसे धीरे से वापस लाएं। यही अभ्यास धीरे-धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाता है।

जन्मांक 5 (5th, 14th, 23rd)

(अध्याय 4, श्लोक 18) - समझ ही असली बुद्धि

हर चीज को सतही तौर पर देखने के बजाय, गहराई से समझने की कोशिश करें। जब आप अपने विचारों को समझते हैं, तो उनका असर कम होने लगता है।

जन्मांक 6 (6th, 15th, 24th)

(अध्याय 2, श्लोक 56) - संतुलन में ही सुकून

जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में बहकता नहीं, वही असली शांति पाता है। भावनाओं को स्वीकार करना सीखें, लेकिन उनमें डूबना नहीं।

जन्मांक 7 (7th, 16th, 25th)

(अध्याय 2, श्लोक 20) - आत्मा की सच्चाई

यह श्लोक सिखाता है कि हमारा असली अस्तित्व शरीर से परे है। यह समझ भीतर एक गहरा सुकून देती है।

जन्मांक 8 (8th, 17th, 26th)


(अध्याय 18, श्लोक 78) - सही दिशा में विश्वास

जहां सही मार्ग और सही सोच होती है, वहां सफलता और संतोष खुद रास्ता बना लेते हैं।

जन्मांक 9 (9th, 18th, 27th)

(अध्याय 2, श्लोक 62-63) -विचारों पर नियंत्रण

नकारात्मक सोच धीरे-धीरे हमें अंदर से कमजोर कर देती है। अपने विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना ही असली बदलाव की शुरुआत है।

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Published on:

22 Apr 2026 09:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / डिप्रेशन ने तोड़ दिया मन? जन्मांक अनुसार पढ़ें Bhagavad Gita की ये पंक्तियां, बदल जाएगी सोच

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