डिप्रेशन ने तोड़ दिया मन? जन्मांक अनुसार पढ़ें Bhagavad Gita की ये पंक्तियां, बदल जाएगी सोच

Life Lessons From Bhagavad Gita: अगर आप खुद को उदास, तनावग्रस्त या डिप्रेशन जैसा महसूस कर रहे हैं, तो भगवद गीता के दिव्य संदेश आपके मन को नई ऊर्जा दे सकते हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में जीवन की हर परेशानी का समाधान सरल शब्दों में बताया है। मान्यता है कि जन्मांक के अनुसार कुछ विशेष श्लोक व्यक्ति के मन और सोच पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आप कृष्ण भक्त हैं और जीवन में निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए खास है। आइए जानते हैं जन्मांक के अनुसार भगवद गीता की कौन-सी पंक्तियां आपकी सोच बदल सकती हैं।