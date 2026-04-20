Garud Puran Gau Daan: मृत्यु के बाद वैतरणी का भयावह सच! गरुड़ पुराण में बताया क्यों जरूरी है अंतिम समय में गौ दान

Garud Puran Gau Daan: हिंदू धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद की यात्रा को बेहद रहस्यमयी और गंभीर बताया गया है, जिसमें गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ के अनुसार, आत्मा को मृत्यु के बाद कई कठिन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जिनमें वैतरणी नदी सबसे भयावह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस कष्टदायक मार्ग से पार पाने के लिए जीवन के अंतिम समय में किया गया गौ दान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि यह दान आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में सहारा देता है और कष्टों को कम करता है। ऐसे में गौ दान को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।