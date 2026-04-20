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Garud Puran Gau Daan: मृत्यु के बाद वैतरणी का भयावह सच! गरुड़ पुराण में बताया क्यों जरूरी है अंतिम समय में गौ दान

Gau Daan Spiritual Benefits: हिंदू धर्मग्रंथों में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है, और गरुड़ पुराण इस विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक की ओर जाते समय कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिनमें सबसे भयावह मानी जाती है वैतरणी नदी।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 20, 2026

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Moksha in Hindu philosophy through Gau Daan|Freepik

Garud Puran Gau Daan: हिंदू धर्म ग्रंथों में मृत्यु के बाद की यात्रा को बेहद रहस्यमयी और गंभीर बताया गया है, जिसमें गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ के अनुसार, आत्मा को मृत्यु के बाद कई कठिन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, जिनमें वैतरणी नदी सबसे भयावह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस कष्टदायक मार्ग से पार पाने के लिए जीवन के अंतिम समय में किया गया गौ दान अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि यह दान आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में सहारा देता है और कष्टों को कम करता है। ऐसे में गौ दान को केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

Garuda Purana Death Rituals: वैतरणी नदी का रहस्य

गरुड़ पुराण के अनुसार, वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। इसमें जल के स्थान पर रक्त और गंदगी का प्रवाह होता है। इस नदी में डरावनी प्रेतात्माएं और पापी जीव बसे होते हैं, जो आत्मा को कष्ट देते हैं। कहा जाता है कि इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन है और बिना सहायता के आत्मा इसमें फंस सकती है।

गौदान क्यों है जरूरी

इसी भयावह स्थिति से बचने के लिए धर्मग्रंथों में गौदान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि जिसने अपने जीवन में विधि-विधान से गौदान किया होता है, उसकी आत्मा को वैतरणी पार करने में कठिनाई नहीं होती। ऐसी आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर सहज ही नदी पार कर लेती है।

यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में यह दान नहीं कर पाता, तो उसके परिजन उसके नाम से गौदान करके भी उसे यह पुण्य दिला सकते हैं। यह कार्य मृतक की आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को सरल बनाने के लिए किया जाता है।

कर्म और दान का संबंध

गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद केवल मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन, संपत्ति और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। ऐसे में दान-पुण्य ही वह साधन है, जो आत्मा को कष्टों से बचाता है। गौदान करने वाले व्यक्ति को यमलोक के मार्ग में पापी आत्माएं परेशान नहीं करतीं।

Garud Puran Niyam: दान की सही विधि

दान हमेशा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जिसे सुपात्र कहा गया है। गौदान के लिए स्वस्थ और दूध देने वाली गाय को श्रेष्ठ माना गया है। यदि प्रत्यक्ष रूप से गाय का दान संभव न हो, तो उसके स्थान पर सोना या धन का दान भी किया जा सकता है।

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Updated on:

20 Apr 2026 11:44 am

Published on:

20 Apr 2026 11:43 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Garud Puran Gau Daan: मृत्यु के बाद वैतरणी का भयावह सच! गरुड़ पुराण में बताया क्यों जरूरी है अंतिम समय में गौ दान

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