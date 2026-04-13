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Garuda Purana Secrets: घर में किसी की मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जिंदा रहते क्यों नहीं पढ़ते, जानें सच्चाई

Garuda Purana Secrets: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। आम धारणा यह है कि इसे केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और उपयोगी है। आइए इसे सरल और स्पष्ट रूप में समझते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 13, 2026

Garuda Purana Truth, Garuda Purana Secrets,

When to read Garuda Purana after death|Freepik

Garuda Purana Gyan: गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, जिनमें सबसे आम यह है कि इसका पाठ केवल मृत्यु के बाद ही किया जाता है। अक्सर किसी व्यक्ति के निधन के बाद 13 दिनों तक घर में इसका पाठ होता है, जिससे इसे केवल मृत्यु से जुड़ा ग्रंथ मान लिया जाता है। लेकिन क्या सच में गरुड़ पुराण को जीवित रहते पढ़ना वर्जित है? दरअसल, इस ग्रंथ में सिर्फ मृत्यु और परलोक ही नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और धर्म से जुड़े गहरे रहस्य भी बताए गए हैं। यही वजह है कि इसकी वास्तविक महत्ता को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।

Garuda Purana Truth: मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा

जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसके बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसे सही मार्ग प्राप्त होता है। इसमें आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल और जीवन-मृत्यु के रहस्य का विस्तार से वर्णन मिलता है, जो परिवार के लोगों को भी जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है।

क्या जीवित रहते इसे पढ़ना गलत है?

यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि गरुड़ पुराण को जीवित रहते नहीं पढ़ना चाहिए। सच तो यह है कि इस ग्रंथ में जीवन को बेहतर बनाने की अनेक शिक्षाएं दी गई हैं। इसे पढ़ने से व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर समझ पाता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है।

गरुड़ पुराण की शिक्षाएं क्यों हैं खास?

गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें धर्म, नीति, कर्म और आत्मा से जुड़ी गहरी बातें बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति इसकी शिक्षाओं को अपनाता है, तो वह न केवल सुखद जीवन जी सकता है, बल्कि अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकता है।

पढ़ने का सही तरीका

यदि आप सामान्य दिनों में गरुड़ पुराण पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, शांत और साफ स्थान पर बैठें, और पूरे श्रद्धा भाव से इसका पाठ करें। शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ पढ़ने से इसका प्रभाव अधिक होता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

13 Apr 2026 10:58 am

Published on:

13 Apr 2026 10:45 am

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