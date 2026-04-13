Garuda Purana Secrets: घर में किसी की मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जिंदा रहते क्यों नहीं पढ़ते, जानें सच्चाई

Garuda Purana Gyan: गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की धारणाएं बनी हुई हैं, जिनमें सबसे आम यह है कि इसका पाठ केवल मृत्यु के बाद ही किया जाता है। अक्सर किसी व्यक्ति के निधन के बाद 13 दिनों तक घर में इसका पाठ होता है, जिससे इसे केवल मृत्यु से जुड़ा ग्रंथ मान लिया जाता है। लेकिन क्या सच में गरुड़ पुराण को जीवित रहते पढ़ना वर्जित है? दरअसल, इस ग्रंथ में सिर्फ मृत्यु और परलोक ही नहीं, बल्कि जीवन, कर्म और धर्म से जुड़े गहरे रहस्य भी बताए गए हैं। यही वजह है कि इसकी वास्तविक महत्ता को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।