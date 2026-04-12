Surya Gochar 14 April : 14 अप्रैल को सूर्य मेष में, खत्म होगा खरमास, इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Surya Gochar 14 April 2026 : सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति (Sun Transit 2026) कहलाता है। वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में हैं। सूर्य के धनु और मीन राशि में रहने पर खरमास लगता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अतः शादी-विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उस दिन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं।