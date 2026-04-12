Panchang : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026: एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और चौघड़िया टाइम

Aaj Ka Panchang 13 April 2026 : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026, सोमवार विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है। आज वरुथिनी एकादशी व्रत, शुभ योग और कई शुभ चौघड़िया बन रहे हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माने जाते हैं। चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में स्थित रहेगा, जिससे विचारों में नवीनता और कार्यों में संतुलन बना रहेगा। यदि आप आज कोई शुभ कार्य, यात्रा या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इस पंचांग में पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा बताए गए राहुकाल, दिशा शूल, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।