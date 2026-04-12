12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026: एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और चौघड़िया टाइम

Aaj Ka Panchang 13 April 2026 : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026: जानें वरुथिनी एकादशी व्रत, राहु काल (7:30–9:00), शुभ चौघड़िया, धनिष्ठा व शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि में चंद्रमा, दिशा शूल और आज के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 12, 2026

Aaj Ka Panchang 13 April 2026

Aaj Ka Panchang 13 April 2026 : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026 सोमवार (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Panchang 13 April 2026 : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026, सोमवार विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है। आज वरुथिनी एकादशी व्रत, शुभ योग और कई शुभ चौघड़िया बन रहे हैं, जो नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माने जाते हैं। चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में स्थित रहेगा, जिससे विचारों में नवीनता और कार्यों में संतुलन बना रहेगा। यदि आप आज कोई शुभ कार्य, यात्रा या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इस पंचांग में पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा बताए गए राहुकाल, दिशा शूल, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

आज का पंचांग सोमवार 13 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 13 April 2026 :

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 24 सव्वाल
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – बसंत ऋतु
  • मास – वैशाख
  • पक्ष – कृष्ण

आज का चौघड़िया

आज अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से 7.44 तक रहेगा. शुभ का चौघड़िया 9.18 से 10.53 तक रहेगा, चर का चौघड़िया 2.02 से 3.37 तक रहेगा तथा लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 3.37 से सूर्यास्त तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – एकादशी तिथि रात्रि 1.09 तक होगी तदुपरान्त द्वादशी तिथि होगी ।
नक्षत्र – धनिष्ठा नक्षत्र दिन 4.04 तक रहेगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा ।
योग – शुभ योग सायं 5.15 तक रहेगा तदुपरान्त शुक्ल योग रहेगा ।
करण – बव करण दिन 1.13 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग

व्रत / दिवस विशेष – वरुथिनी एकादशी व्रत, श्री बल्लभाचार्य जयंती, पंचक, महापात रात्रि 12-12 से रात्रि 4-05 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुंभ राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन

  • बुध का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश दिन 2-18 पर,
  • आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुंभ होगी ।
  • आज दिन 4.04 तक जन्म लेने वाले बच्चों का धनिष्ठा नक्षत्र होगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर गु, गे, गो, सा, सी पर रखे जा सकते हैं।

कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन-सम्पन्न, तीव्र स्मरण-शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं। ये जातक दुसरो के प्रति दयाभाव रखने वाला, परोपकारी एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्प्रर होते हैं। ये जातक स्वाभिमानी, स्वतंत्रताप्रिय एवं नए-नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटते। जातक उद्योगी, उधमी, परिश्रमी और इनमें प्रबन्धात्मक योग्यता विशेष होती हैं।

ये भी पढ़ें

Shani Nakshatra Gochar 2026 : 17 मई से बदलेगा शनि का नक्षत्र, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
धर्म/ज्योतिष
Shani Nakshatra Gochar 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

12 Apr 2026 01:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang : आज का पंचांग 13 अप्रैल 2026: एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और चौघड़िया टाइम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 13 April 2026 : राशिफल 13 अप्रैल 2026: वरुथिनी एकादशी पर जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 13 April 2026
राशिफल

Tarot Rashifal 13 April 2026: आज का टैरो राशिफल: 12 राशियों में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेंगे शुभ संकेत

13 april 2026 tarot, 13 अप्रैल राशिफल 2026, Astrology Today Hindi
राशिफल

Black Magic Signs in Hindi : क्या आप काले जादू के प्रभाव में हैं? जानें असली कारण, संकेत और सच्चाई

Black Magic Signs in Hindi
धर्म और अध्यात्म

Mysterious Temples: कामाख्या देवी के अलावा ये 4 रहस्यमयी मंदिर, जहां का प्रसाद घर लाते ही शुरू हो सकता है मुसीबतों का तूफान

Mysterious Temples in India, Mysterious Temples,
धर्म और अध्यात्म

Shani Nakshatra Gochar 2026 : 17 मई से बदलेगा शनि का नक्षत्र, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Shani Nakshatra Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.