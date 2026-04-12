Shani Nakshatra Gochar 2026 : 17 मई से बदलेगा शनि का नक्षत्र, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Shani Nakshatra Gochar 2026 : जब भी शनि देव अपनी चाल बदलते हैं, इसका असर हर इंसान पर साफ महसूस होता है। 17 मई 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र छोड़कर रेवती नक्षत्र में कदम रखेंगे। ये बदलाव कोई मामूली गोचर नहीं है इससे कई राशियों के लिए नए मौके, आगे बढ़ने का रास्ता और पैसे के मामलों में मजबूती आने वाली है।