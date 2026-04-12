Shani Nakshatra Gochar 2026 : 17 मई से बदलेगा शनि का नक्षत्र, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Shani Nakshatra Gochar 2026 : 17 मई 2026 शनि गोचर किन राशियों को फायदा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Nakshatra Gochar 2026 : जब भी शनि देव अपनी चाल बदलते हैं, इसका असर हर इंसान पर साफ महसूस होता है। 17 मई 2026 को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र छोड़कर रेवती नक्षत्र में कदम रखेंगे। ये बदलाव कोई मामूली गोचर नहीं है इससे कई राशियों के लिए नए मौके, आगे बढ़ने का रास्ता और पैसे के मामलों में मजबूती आने वाली है।
रेवती नक्षत्र (Shani in Revati Nakshatra effects) के स्वामी बुध हैं। इस वजह से इस समय बुद्धि, नौकरी, व्यापार और कम्युनिकेशन से जुड़े मामलों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि मेहनत और अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं, तो ये समय सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और कभी हार नहीं मानते।
वृषभ वालों की किस्मत इस समय खुलने वाली है। पैसे से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी और जो काम लंबे दिनों से अधूरे पड़े थे, अब वो पूरे होना शुरू होंगे। ऑफिस या कारोबार में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। जेब भी पहले से भरी रहेगी।
मिथुन राशि वालों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए तो खुशखबरी की पूरी उम्मीद है। मेहनत का असली फल मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा।
सिंह राशि वालों को निवेश का अच्छा फायदा मिल सकता है। जो पैसा वापसी का इंतजार कर रहा था, वो भी मिल सकता है। अचानक से धन लाभ होगा और पैसों की चिंता कुछ कम हो जाएगी।
कन्या राशि वालों को कारोबार में बड़ा फायदा मिल सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल होंगी जो आगे चलकर अच्छा मुनाफा दिला सकती हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो और भी अच्छा समय है।
इस समय धनु राशि के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी के मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं। आप नई जिम्मेदारियां उठाएंगे और सही फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, जिससे हर जगह आपके लिए रास्ते खुलेंगे।
ज्योतिषियों का मानना है कि इस गोचर से जिंदगी में स्थिरता और संतुलन आता है। ये समय है पुरानी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने का। नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को नए मौके और तरक्की का रास्ता मिलेगा।
इस गोचर का असर सिर्फ इन पांच राशियों तक सीमित नहीं है। बाकी राशियों पर भी इसका असर नजर आएगा कुछ लोग तुरंत बदलाव महसूस करेंगे और बाकी को धीरे-धीरे अच्छे नतीजे दिखेंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग