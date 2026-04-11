Weekly Rashifal 12 to 18 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 12-18 अप्रैल 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का भविष्यफल

मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के इस सप्ताह का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में अधिक शुभ और लाभकारी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में करियर और बिजनस के सिलसिले में की गई यात्रा वांछित सफलता दिलाएगी। इस दौरान वरिष्ठ लोगों से संपर्क होगा, जिनके साथ आपको भविष्य में बड़ी योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों पर बॉस का पूरा आशीर्वाद रहेगा, जिनकी मदद से वे समय से पहले अपने टारगेट पूरा करने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पदोन्नति भी मिल सकती है। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा।