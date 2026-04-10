Aaj Ka Rashifal : शनिवार को सिद्ध योग में चमकेगा इन 7 राशियों का भाग्य, जानें मेष से मीन तक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 11 April 2026, Daily Rashifal : राशिफल 11 अप्रैल 2026 : आज का दिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार के प्रभाव के साथ शुरू हो रहा है। इस दिन सिद्ध योग, साध्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग और विडाल योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, जो कई राशियों के लिए लाभकारी संकेत दे रहे हैं। साथ ही बुध ग्रह का गोचर भी आपके जीवन के फैसलों, करियर और रिश्तों पर असर डाल सकता है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का डेली राशिफल।