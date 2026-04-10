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Mahalaxmi Rajyog 2026 : महालक्ष्मी राजयोग : 16 अप्रैल से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, बरसेगा बेशुमार धन

Mahalaxmi Rajyog 2026 : 16 अप्रैल 2026 से बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए धन, करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 10, 2026

Mahalaxmi Rajyog 2026

Mahalaxmi Rajyog 2026 : 16 अप्रैल से किस्मत बदलेगी! इन 4 राशियों पर बरसेगी महालक्ष्मी की कृपा (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Mahalaxmi Rajyog 2026 : अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिष के हिसाब से वाकई खास है। 16 अप्रैल से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो कई लोगों की जिंदगी का रूख बदल सकता है। कहते हैं, जब ग्रह खास जगह पहुंचते हैं, तो वो ऐसे योग बनाते हैं कि किस्मत तक पलट जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है।

इस बार मंगल और चंद्रमा का मीन राशि में मिलन होगा और यह योग 16 से 17 अप्रैल तक असर देगा। इसे धन, सफलता और अचानक मिलने वाले फायदे से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषि डॉ शरद शर्मा का कहना है कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है।

अब सवाल ये है क्या वाकई आपकी किस्मत बदलने वाली है चलिए, थोड़ा गहराई से समझते हैं।

(वीडियो सोर्स : My Jyotish)

महालक्ष्मी राजयोग आखिर खास क्यों है?

ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का राजा माना गया है, जबकि मंगल ऊर्जा और हिम्मत का इशारा करता है। जब दोनों मिलते हैं, तो आदमी के फैसले तेज और पक्के हो जाते हैं, साथ ही मेहनत का असर भी जल्दी दिखता है।

मीन राशि में ये योग बनने से पैसों के साथ-साथ मानसिक शांति और संतुलन भी मिलता है। कह सकते हैं, ये सिर्फ पैसे का नहीं, दिल-दिमाग का भी खेल है।

अब जानते हैं, किन चार राशियों की किस्मत का पहिया घूमेगा

मिथुन राशि:

मिथुन वालों के लिए ये समय जैसे करियर में छलांग लगाने जैसा है। नई नौकरी, प्रमोशन या बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो काम सालों से रुके पड़े थे, अब पूरे होंगे और आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। बिज़नेस वालों के लिए भी ये वक्त अच्छे एक्सपेंशन का है।

कन्या राशि:

कन्या राशि के लिए ये योग एक किस्म का वरदान है। पुराने निवेश से फायदे मिलेंगे, नया इनकम सोर्स भी बन सकता है। विदेश जाने या वर्क वीज़ा के मौके बन सकते हैं। कुल मिलाकर, आपकी आर्थिक हालत अच्छी होने जा रही है।

धनु राशि:

धनु वालों के लिए यह वक्त थोड़ा राहत और उपलब्धियों भरा रहेगा। ऑफिस में मेहनत पहचान मिलेगी और प्रमोशन के अच्छे चांस बनेंगे। घर या गाड़ी खरीदने का सपना भी हकीकत हो सकता है। पुराने कर्जे से भी छुटकारा मिल सकता है।

मीन राशि:

मीन राशि वालों के लिए तो ये योग सचमुच “लकी ब्रेक” जैसा है। इनकम बढ़ेगी, पुराने निवेश लाभ देंगे, जो काम अधूरे थे, पूरे होंगे। बिज़नेस में बड़ी डील या अचानक पैसे मिलने के संकेत दिखते हैं। आपके लिए ये वक्त पूरी तस्वीर बदल सकता है।

इन योगों का असल असर होता है?

अक्सर लोग अलग-अलग विचार रखते हैं, लेकिन भारत में अच्छी-खासी तादाद ऐसे लोगों की है, जो ग्रह-नक्षत्रों पर भरोसा करते हैं। शादी, नया बिजनेस, या कोई बड़ा फैसला कई लोग सितारों की चाल देखकर ही उठाते हैं। हाल के सालों में तो फाइनेन्शियल प्लानिंग और ज्योतिष का मेल खासा पॉपुलर हो गया है। लोग सही टाइम देखकर पैसा लगाते और फैसले लेते हैं।

तो आपके लिए क्या सलाह है?

महालक्ष्मी राजयोग किस्मत का खेल जरूर है, लेकिन साथ ही ये इशारा भी है कि अगर वक्त रहते सही फैसले लिए, तो कामयाबी मिल सकती है। अगर आपकी राशि इन चार में से है तो नए मौके पकड़िए, निवेश पर फोकस कीजिए, और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़िए।

16 अप्रैल से शुरू हो रहा ये महालक्ष्मी राजयोग खासतौर पर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए नई उम्मीदें और मौके लेकर आ सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक तस्वीर बदलना तय है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Aaj Ka Rashifal 10 April 2026

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Published on:

10 Apr 2026 12:30 pm

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