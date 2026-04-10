Mahalaxmi Rajyog 2026 : महालक्ष्मी राजयोग : 16 अप्रैल से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, बरसेगा बेशुमार धन

Mahalaxmi Rajyog 2026 : अप्रैल 2026 का महीना ज्योतिष के हिसाब से वाकई खास है। 16 अप्रैल से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो कई लोगों की जिंदगी का रूख बदल सकता है। कहते हैं, जब ग्रह खास जगह पहुंचते हैं, तो वो ऐसे योग बनाते हैं कि किस्मत तक पलट जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है।