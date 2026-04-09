Aaj Ka Rashifal 10 April 2026 : 10 अप्रैल 2026 राशिफल: कालाष्टमी पर मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026 : 10 अप्रैल 2026 राशिफल
Aaj Ka Rashifal 10 April 2026, Kalashtami Horoscope Hindi : 10 अप्रैल 2026 का दिन बेहद खास है क्योंकि आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ मासिककालाष्टमी का पावन व्रत भी रखा जाएगा, जो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप को समर्पित है। इस दिन किए गए पूजा-पाठ से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, भय का नाश और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी सभी राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से आइए जानते हैं आज का राशिफल और समझते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक किसके लिए दिन शुभ रहेगा और किसे सावधानी बरतने की जरूरत है।
धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और किसी निवेश से अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं। शादीशुदा जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, आप जीवनसाथी के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा, जिससे बाजार में आपका काफी सम्मान होगा। बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं और आपके बच्चे वहां जाकर बहुत खुश होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पेट या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। सायंकाल का समय प्रियजनों के साथ जरूरी बातचीत करेंगे।
आज आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल कर लेंगे, बस कड़ी मेहनत करते रहें। परिवार वालों का व्यवहार आपके प्रति काफी अच्छा रहेगा, जिससे आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं और पार्टनर से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक आज अधिकारियों से वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपका बच्चा आपको गौरवान्वित करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। शाम को घर पर कोई मेहमान आ सकता है, जिसके आने से परिवार के सदस्य बेहद खुश होंगे।
यदि आप बिजनस में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, आपको इससे लाभ मिलेगा। आज आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा और छोटे कारोबारियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आप करियर में तरक्की कर सकते हैं। वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें अन्यथा आपको चोट लग सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप अपने बच्चों के करियर को लेकर काफी खुश रहेंगे।
आज किसी को कुछ भी गलत ना कहें, अन्यथा आपकी बातें सामने वाले को बुरी लग सकती हैं और आप किसी को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच-विचार कर ही पैसा लगाएं, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आज कोई आपसे पैसा उधार मांगता है तो आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है और वह व्यक्ति पैसा लौटाने में काफी परेशानी दे सकता है। अगर कारोबार में कोई दिक्कत आती है तो भाई-बहनों से मदद मिल सकती है। जीवनसाथी के व्यवहार से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं।
अविवाहित लोगों की बात करें तो उपयुक्त जीवनसाथी ढूंढने में आपको अधिक समय लग सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो आज का दिन उनके लिए अच्छा रहेगा, वह मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी पेशा जातकों के काम से अधिकारी काफी प्रसन्न रहेगे और प्रमोशन की सूचना भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारियों को आज संभलकर कार्य करने की आवश्यकता है और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो वह रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है, जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। यदि धन, व्यापार या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कोर्ट-कचहरी में अटका हुआ था तो वह मामला भी आज सुलझ सकता है। आप अपने घर में किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। आज आप अपने आस-पड़ोस या रिश्तेदारों के साथ किसी समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अगर कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से रुका हुआ था तो आज आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा जातक आज किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आज आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुख सुविधा व सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे और आपके परिवार में खूब खुशियां आएंगी। नौकरी पेशा जातकों को आज अधिकारियों की तरफ काम की सराहना मिल सकती है। व्यापारियों को आज अच्छा मुनाफा होगा और व्यापारिक साख भी बढ़ेगी। बच्चों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और किसी संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं।
नौकरी पेशा जातकों को आज अधिकारियों की तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। लव पार्टनर के साथ जीवन का आनंद उठाएंगे और उनके साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं। यदि आप आज किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर गरीबों की मदद करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा, जिससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी साझेदार या मित्र की सहायता चाहते हैं, तो वे आपकी मदद कर सकते हैं। परिवार के किसी काम की वजह से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अपने साथ साथ अपने माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखें।
स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी। यदि आप सामाजिक कार्य करते हैं तो लोग आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा की योजना बना सकते हैं। सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सायंकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करान पसंद करेंगे।
अगर आपको किसी को पैसा उधार देना है तो बिना सोचे-समझे किसी को पैसा उधार ना देंना, अन्यथा धन वापस लेने में परेशानी हो सकती है। आपको बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी भी आपका पूरा सहयोग करेगा। विद्यार्थी अपना काम समय पर पूरा करेंगे और भविष्य के करियर के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे। दोस्तों को कोई भी गुप्त बातें बताने से बचें अन्यथा मानहानि की आशंका बन रही है। नौकरी पेशा जातकों को आज अधिकारियों की वजह से कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सायंकाल के समय देव दर्शन का लाभ लेंगे।
आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है, जिसके साथ मिलकर तरक्की के कई मौके मिल सकते हैं। अविवाहित जातक अपने लिए कोई अच्छा साथी ढूंढ सकते हैं, इससे उनका मन काफी प्रसन्न रहेगा। बिजनस करने वाले लोगो कोई बड़ा ओर्डर मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वह व्यक्ति आप पर पैसा वापस करने का दबाव बना सकता है। बजट के अनुसार पैसा खर्च करने का प्रयास करना चाहिए और अनावश्यक खर्चों पर सीमा लगानी चाहिए।
व्यापार से जुड़े लोगों की बात करें तो व्यापार में बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे पूरा करने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अधिक मेहनत करने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में सुख-शांति रहेगी और घरेलू कार्य पूरे होंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में कई अच्छे मौके मिल सकते हैं, जिसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें लाभ मिल सकता है।
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