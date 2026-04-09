Aaj Ka Rashifal 10 April 2026 : 10 अप्रैल 2026 राशिफल: कालाष्टमी पर मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026, Kalashtami Horoscope Hindi : 10 अप्रैल 2026 का दिन बेहद खास है क्योंकि आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ मासिककालाष्टमी का पावन व्रत भी रखा जाएगा, जो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप को समर्पित है। इस दिन किए गए पूजा-पाठ से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, भय का नाश और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे में ग्रह-नक्षत्रों की चाल भी सभी राशियों के जीवन पर विशेष प्रभाव डाल रही है। भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से आइए जानते हैं आज का राशिफल और समझते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक किसके लिए दिन शुभ रहेगा और किसे सावधानी बरतने की जरूरत है।