10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Gangajal Rakhne Ke Niyam : गंगाजल रखने की सही दिशा क्या है? गलत रखने से बढ़ते हैं गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान

Gangajal Vastu tips : घर में गंगाजल रखने के सही वास्तु नियम जानें। गलत दिशा और प्लास्टिक में रखने से बढ़ सकता है गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान। जानिए 4 असरदार उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 10, 2026

Gangajal Rakhne Ke Niyam

Gangajal Rakhne Ke Niyam : क्या गंगाजल प्लास्टिक बोतल में रखना चाहिए (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Gangajal Rakhne Ke Niyam : घर में गंगाजल (गंगा का पवित्र जल) रखना एक आम बात है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गंगाजल को गलत तरीके से स्टोर करने से वास्तु दोष (वास्तु से जुड़ी कमियां या असंतुलन) हो सकता है? इसके उलट, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी अटकी हुई किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। आइए, कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में जानें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। (Gangajal Vastu tips)

प्लास्टिक की बोतलों में गंगाजल न रखें

गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। इससे न सिर्फ इसकी पवित्रता कम होती है, बल्कि वास्तु के हिसाब से यह पैसे के नुकसान का भी संकेत देता है। इसे हमेशा तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन में रखना चाहिए। साथ ही इसे कभी भी अंधेरे या गंदे कोने में न रखें, ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है।

(वीडियो सोर्स : drvinaybajrangij)

अपनी किस्मत चमकाने के 4 तरीके

पैसे की तंगी: शनिवार को पूरे घर में गंगाजल छिड़कें। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस उपाय को करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है।

अक्षय तृतीया पर आपकी किस्मत चमके

कर्ज से मुक्ति: पीतल के बर्तन में गंगाजल भरकर घर के उत्तर-पूर्वी कोने (ईशान कोण) में रखें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और पैसे कमाने के नए मौके मिलते हैं।

पारिवारिक झगड़े: अगर परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, तो हर सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल छिड़कें। यह बुरी नज़र से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है।

काम में रुकावटें: अपने ऑफिस या दुकान में गंगाजल रखने से काम में कॉन्संट्रेशन बढ़ता है और रुके हुए बिजनेस प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने में मदद मिलती है।

इन बातों का ध्यान रखें

जैसे फ्रिज या अलमारी को सही जगह पर रखने से आपका धन बढ़ सकता है, वैसे ही घर का उत्तर-पूर्वी कोना (ईशान कोण) गंगाजल रखने के लिए सबसे शुभ जगह मानी जाती है। याद रखें: जिस कमरे में गंगाजल रखा हो, वहां कभी भी मांस या शराब का सेवन न करें। ऐसा करने से गंभीर वास्तु दोष होते हैं और गरीबी भी आ सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Kharmas End Date 2026: खरमास खत्म होते ही करने वाले हैं गृह प्रवेश की तैयारी, जानें नए घर के लिए 6 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स
Kharmas End Date 2026, Kharmas Kab Khatam Hoga 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Gangajal Rakhne Ke Niyam : गंगाजल रखने की सही दिशा क्या है? गलत रखने से बढ़ते हैं गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kharmas End Date 2026: खरमास खत्म होते ही करने वाले हैं गृह प्रवेश की तैयारी, जानें नए घर के लिए 6 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स

Kharmas End Date 2026, Kharmas Kab Khatam Hoga 2026
वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Career Growth : करियर ग्रोथ के लिए आसान वास्तु टिप्स: नौकरी में सफलता और प्रमोशन के सरल उपाय

Vastu Tips for Career Growth
वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Home: घर में बढ़ रहा है खर्च? ज्योतिषी से जानिए, जूते-चप्पल रखने की ये छोटी गलती बिगाड़ सकती है आपका बजट

vastu tips for home, shoes placement vastu
वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Prosperity : सूरज डूबने के बाद न करें ये 5 काम: देवी लक्ष्मी को खुश रखने के तरीके

Vastu Tips for Prosperity
वास्तु टिप्स

April Vaishakh Month Vastu Tips: भगवान विष्णु के प्रिय महीने से पहले पहले सुधार लें ये 5 वास्तु गलतियां, नहीं तो बढ़ सकती है आर्थिक तंगी

vaishakh month vastu tips, vastu tips april 2026,
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.