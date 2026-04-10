Gangajal Rakhne Ke Niyam : गंगाजल रखने की सही दिशा क्या है? गलत रखने से बढ़ते हैं गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान

Gangajal Rakhne Ke Niyam : क्या गंगाजल प्लास्टिक बोतल में रखना चाहिए (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Gangajal Rakhne Ke Niyam : घर में गंगाजल (गंगा का पवित्र जल) रखना एक आम बात है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गंगाजल को गलत तरीके से स्टोर करने से वास्तु दोष (वास्तु से जुड़ी कमियां या असंतुलन) हो सकता है? इसके उलट, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी अटकी हुई किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। आइए, कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में जानें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। (Gangajal Vastu tips)
गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। इससे न सिर्फ इसकी पवित्रता कम होती है, बल्कि वास्तु के हिसाब से यह पैसे के नुकसान का भी संकेत देता है। इसे हमेशा तांबे, चांदी या पीतल के बर्तन में रखना चाहिए। साथ ही इसे कभी भी अंधेरे या गंदे कोने में न रखें, ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है।
(वीडियो सोर्स : drvinaybajrangij)
पैसे की तंगी: शनिवार को पूरे घर में गंगाजल छिड़कें। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इस उपाय को करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है।
कर्ज से मुक्ति: पीतल के बर्तन में गंगाजल भरकर घर के उत्तर-पूर्वी कोने (ईशान कोण) में रखें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और पैसे कमाने के नए मौके मिलते हैं।
पारिवारिक झगड़े: अगर परिवार में अक्सर झगड़े होते हैं, तो हर सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल छिड़कें। यह बुरी नज़र से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है।
काम में रुकावटें: अपने ऑफिस या दुकान में गंगाजल रखने से काम में कॉन्संट्रेशन बढ़ता है और रुके हुए बिजनेस प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने में मदद मिलती है।
जैसे फ्रिज या अलमारी को सही जगह पर रखने से आपका धन बढ़ सकता है, वैसे ही घर का उत्तर-पूर्वी कोना (ईशान कोण) गंगाजल रखने के लिए सबसे शुभ जगह मानी जाती है। याद रखें: जिस कमरे में गंगाजल रखा हो, वहां कभी भी मांस या शराब का सेवन न करें। ऐसा करने से गंभीर वास्तु दोष होते हैं और गरीबी भी आ सकती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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