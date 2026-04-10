Gangajal Rakhne Ke Niyam : गंगाजल रखने की सही दिशा क्या है? गलत रखने से बढ़ते हैं गृह क्लेश और आर्थिक नुकसान

Gangajal Rakhne Ke Niyam : घर में गंगाजल (गंगा का पवित्र जल) रखना एक आम बात है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि गंगाजल को गलत तरीके से स्टोर करने से वास्तु दोष (वास्तु से जुड़ी कमियां या असंतुलन) हो सकता है? इसके उलट, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी अटकी हुई किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। आइए, कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में जानें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। (Gangajal Vastu tips)