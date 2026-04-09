Kharmas End Date 2026: खरमास खत्म होते ही करने वाले हैं गृह प्रवेश की तैयारी, जानें नए घर के लिए 6 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स

Kharmas End Date 2026: 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:38 बजे खरमास समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत फिर से हो सकेगी। इस समय के खत्म होते ही लोग गृह प्रवेश, शादी और नए काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। नया घर लेना और उसे सजाना हर किसी के लिए खास पल होता है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगर आप भी नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये 7 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स (Vastu Tips) आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।