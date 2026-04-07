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Vastu Tips for Career Growth : करियर ग्रोथ के लिए आसान वास्तु टिप्स: नौकरी में सफलता और प्रमोशन के सरल उपाय

Vastu Tips for Career Growth : आप मेहनत तो बहुत करते हैं… लेकिन प्रमोशन फिर भी नहीं मिल रहा? हो सकता है वजह आपकी मेहनत नहीं, आपका वर्कस्पेस हो।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 07, 2026

Vastu Tips for Career Growth

Vastu Tips for Career Growth : करियर ग्रोथ के लिए 10 आसान वास्तु टिप्स: नौकरी में प्रमोशन और सफलता के उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Vastu Tips for Career Growth : सिर्फ मेहनत और मेहनत ही काफी नहीं, आजकल माहौल भी बहुत फर्क डालता है। आप कहां बैठते हैं, आपके वर्कस्पेस में कैसा वाइब है ये सब काम में तेजी या रुकावट ला सकते हैं। शायद यही वजह है कि लोग अब फिर से वास्तु शास्त्र पर भरोसा कर रहे हैं।

अक्सर लोग सोचते हैं कि वास्तु मतलब सिर्फ कुछ शोपीस रखना या सजावट करना, लेकिन असल में ये चारों ओर की एनर्जी को बैलेंस करने का तरीका है। एक्सपर्ट्स की मानें तो ऑफिस या डेस्क में छोटा-सा बदलाव भी दिमाग खुला रखता है, फैसले तेज होते हैं, और नए मौके अपने आप मिलने लगते हैं।

1. दिशा का जादू: किस तरफ है आपका चेहरा?

काम करते वक्त कभी भी कोशिश करो कि चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर रहे इससे ध्यान ज़्यादा टिकता है और अंदर की बेचैनी भी कम लगती है। गलत दिशा में बैठे तो मन उलझा-उलझा सा रहता है, काम में मन नहीं लगता।

2. डेस्क की सफाई = दिमाग की सफाई

डेस्क बिखरी हुई हो तो काम में कभी रफ्तार नहीं आएगी। पुराने पेपर्स, खराब पेन, बेकार का सामान इन सबको निकाल फेंको। जब आसपास सफाई रहेगी, तो खुद को हल्का, एनर्जेटिक और पॉजिटिव भी महसूस करोगे।

3.नॉर्थ जोन को रखें एक्टिव

नॉर्थ जोन यानी ऑफिस या कमरे का उत्तर इनकम और करियर के लिए बहुत अहम है। वहां भारी सामान या कोई अव्यवस्था मत होने दो। छोटा सा पानी का बर्तन, फव्वारा, या एक साफ-सुथरी जगह से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।

4. सही रंग बदल सकते हैं आपकी किस्मत

रंगों की बात करें तो नीला और हरा ग्रोथ और शांति लाते हैं। सफेद रंग दिमाग साफ़ करता है। गहरे या मटमैले रंग सब कुछ बोझिल बना देते हैं, इसलिए उनसे बचो।

5. बैक सपोर्ट है जरूरी

कुर्सी के पीछे मजबूत दीवार होना बहुत जरूरी है ये सपोर्ट देता है। अगर पीठ दरवाजे की तरफ है, तो बार-बार लग सकता है कि कुछ छूट रहा या निगरानी हो रही है, जो बेचैनी बढ़ाता है।

6. मोटिवेशन देने वाली चीज़ें रखें

वर्कस्पेस में वही चीजें रखो जो मोटिवेट करती हैं विजन बोर्ड, कुछ अच्छे कोट्स, सबसे अच्छा फोटो या एक छोटा सा पौधा भी चलेगा। ये चीज़ें पूरे दिन जोश बनाए रखती हैं।

7. अच्छी लाइटिंग का रखें ध्यान

अच्छी लाइटिंग का ध्यान रखो अगर रौशनी फीकी या कम है, तो आलस घेर लेता है और काम पटरी से उतर जाता है। डेस्क का रिफ्लेक्शन वाले शीशों से बचो, वरना दिमाग हर वक्त थका-थका सा महसूस करेगा।

छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दो

लैपटॉप और कंप्यूटर को क्लीन रखो, टूटी घड़ियां या बेकार गैजेट्स हटा दो। काम शुरू करने से पहले बस दो मिनट शांति से बैठ जाओ, दिमाग तरोताजा हो जाएगा। बीच-बीच में थोड़ा टहलना भी ठीक रहता है एनर्जी रीसेट हो जाती है।

आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स तक, अब वास्तु और एनर्जी बैलेंस को महत्व देने लगे हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट अब सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि सफलता की असली वजह बन चुका है।

वास्तु आपकी जगह को बेहतर बना सकता है, लेकिन मेहनत, बेहतर स्किल्स और सही फैसलों के बिना कोई भी जादू नहीं होने वाला। अपने वर्कस्पेस का माहौल सेट करो, एनर्जी बैलेंस करो और खुद महसूस करो फर्क।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

07 Apr 2026 05:52 pm

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