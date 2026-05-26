Agni Nakshatram Ends 2026: क्या है अग्नि नक्षत्रम दोष और इस साल कब खत्म हो रही है यह दशा?

Agni Nakshatram Ends 2026: गर्मियों के मौसम में जब सूरज देवता अपने सबसे रौद्र रूप में होते हैं, तो मानो आसमान से आग बरसने लगती है। उत्तर भारत में जहां हम इसे नौतपा (Nautapa 2026) या लू के नाम से जानते हैं, वहीं दक्षिण भारत में इस बेहद गर्म समय को अग्नि नक्षत्रम (Agni Nakshatram) कहा जाता है। धार्मिकमान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन अब आपके लिए राहत की खबर है। इस साल की सबसे भीषण गर्मी और अशुभ माने जाने वाले इस काल का अंत होने जा रहा है, जिससे लोगों को न सिर्फ तपती धूप से राहत मिलेगी बल्कि रुके हुए मांगलिक कार्य भी फिर से शुरू हो सकेंगे।