Weekly Tarot Rashifal (12-18 April 2026): मेष, मिथुन और कन्या की चमकेगी किस्मत, वृषभ-सिंह रहें सतर्क, जानें मेष से कन्या तक पूरा भविष्यफल

Weekly Tarot Rashifal (12-18 April 2026): टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह मेष से कन्या राशि वालों के जीवन में कई अहम बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों की बदलती चाल इस दौरान कुछ राशियों के लिए तरक्की और लाभ के नए रास्ते खोलेगी, तो कुछ को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मंगल भवन के साप्ताहिक राशिफल में आचार्य अंकुश के अनुसार इस सप्ताह करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आइए जानते हैं इस सप्ताह का पूरा टैरो राशिफल और आपके लिए खास उपाय।