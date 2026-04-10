Garuda Purana: मृत्यु के बाद 10 दिन तक क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिए आत्मा का रहस्यमयी सफर

Garuda Purana: सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और उसे किन-किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। खासतौर पर मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान करने की परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण बताया गया है। मान्यता है कि इस दौरान आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है और पिंडदान से उसे शांति और सहारा मिलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इस परंपरा का रहस्य और इसका महत्व।