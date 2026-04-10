Garuda Purana: मृत्यु के बाद 10 दिन तक क्यों किया जाता है पिंडदान? जानिए आत्मा का रहस्यमयी सफर

गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्यमयी सफर|Freepik
Garuda Purana: सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को समझने के लिए गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और उसे किन-किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। खासतौर पर मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान करने की परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण बताया गया है। मान्यता है कि इस दौरान आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर होती है और पिंडदान से उसे शांति और सहारा मिलता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इस परंपरा का रहस्य और इसका महत्व।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का अंत समय आता है, तब यमदूत उसके प्राण लेने आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मोह-माया में अधिक बंधा होता है, उसे मृत्यु के समय अधिक कष्ट झेलना पड़ता है। वहीं, जो व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ चुका होता है, वह अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक प्राण त्यागता है। मृत्यु के बाद शरीर से अंगूठे के आकार की जीवात्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ ले जाते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमलोक बहुत दूर स्थित है, जहां आत्मा को उसके कर्मों का पूरा हिसाब दिखाया जाता है। यह एक तरह से आत्मा के जीवन का मूल्यांकन होता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसके घर भेज दिया जाता है, जहां वह अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इस अवस्था में आत्मा भूख-प्यास और असहायता का अनुभव करती है।
यही वह समय होता है जब परिवारजन मृतक के लिए पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, इन 10 दिनों तक किया गया पिंडदान आत्मा को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम माना जाता है। इन दिनों में दिए गए अन्न और जल से आत्मा को तृप्ति और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है।
मान्यता है कि 13वें दिन आत्मा पुनः यमलोक की यात्रा करती है। इस बार वह पिंडदान से प्राप्त शक्ति के सहारे आगे बढ़ती है। वहां यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं स्वर्ग, नर्क या पितृलोक। इसके बाद आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है, जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग