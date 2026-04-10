10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Horoscope 11 April 2026: सिंह और तुला को सफलता के योग, मकर और मेष के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, जानें बाकी राशियों के भाग्य का संकेत

Tarot Rashifal 11 April 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है, तो कुछ को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। आइए सरल और सहज अंदाज में जानते हैं सभी राशियों का टैरो संकेत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

image

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा

Apr 10, 2026

Daily Tarot Prediction Hindi

मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल 11 अप्रैल 2026|Patrika.com

Today Tarot Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन और ग्रहों की बदलती चाल आज के टैरो राशिफल को खास बना रही है। आज जानिए कि शनि देव किन राशियों पर मेहरबान रहेंगे और किन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा का प्रभाव आपके करियर, धन और रिश्तों पर साफ नजर आएगा। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता लेकर आएगा, तो कुछ के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहना बेहतर रहेगा। बेवजह की बहस या बातचीत से दूर रहें, नहीं तो विवाद हो सकता है। अच्छी बात यह है कि घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और मन को सुकून देगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। कुछ परिस्थितियां आपको गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन समझदारी से काम लें। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाकर रखें।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

दिन काफी व्यस्त रह सकता है। भागदौड़ के बीच आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर लग सकती है, और जरूरत पड़ने पर किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। सोच-समझकर खर्च करें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

घर-परिवार का साथ आज आपको सुकून देगा। माहौल आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन खास हो सकता है, इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग हैं। लालच से बचें और बाहर का खाना खाने में सावधानी रखें।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। आपकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

अविवाहित लोगों के लिए रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है साथ ही किसी बड़ी उपलब्धि का संकेत मिल रहा है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिला-जुला असर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन फायदेमंद है और अगर समय का सही उपयोग करेंगे तो सफलता मिल सकती है।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

रिश्तों में लापरवाही आज भारी पड़ सकती है। किसी प्रियजन से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर बोलें। भविष्य की योजनाएं बनाने में जल्दबाजी न करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

कामकाज के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी मीठी वाणी रिश्तों को मजबूत बनाएगी। खुद को सक्रिय रखें और आलस्य आज नुकसान पहुंचा सकता है।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

आज कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है, जिससे संतोष मिलेगा। जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा और बाहरी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Mahalaxmi Rajyog 2026 : महालक्ष्मी राजयोग : 16 अप्रैल से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत, बरसेगा बेशुमार धन
धर्म और अध्यात्म
Mahalaxmi Rajyog 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

tula rashifal

Published on:

10 Apr 2026 02:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Horoscope 11 April 2026: सिंह और तुला को सफलता के योग, मकर और मेष के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, जानें बाकी राशियों के भाग्य का संकेत

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukra Nakshatra Parivartan: 16 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश, वृषभ, कन्या, मीन राशि और वृश्चिक राशि के लिए बढ़ेंगे कष्ट

Shukra Gochar 2026, Venus Transit 2026, Shukra Nakshatra Parivartan April 2026,
धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar 2026: बुध का मेष में प्रवेश, 30 अप्रैल से इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन टाइम, धन-लाभ के बनेंगे योग

Mercury Transit in Aries 2026, Budh Gochar Effects,
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026 : 10 अप्रैल 2026 राशिफल: कालाष्टमी पर मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026
राशिफल

Chandra Dev Blessings: कर्क राशि पर रहती है चंद्र देव की विशेष कृपा, खूबसूरती और आकर्षण में होते हैं सबसे आगे

Chandra Dev Blessings Kark Rashi,Cancer zodiac sign
राशिफल

Today Tarot Rashifal 10 April: इन 3 राशियों को मिलेगा धन लाभ, इन राशियों को संभलकर लेना होगा फैसला, पढ़ें आज का टैरो संकेत

Tarot Rashifal, today tarot rashifal Hindi, zodiac tarot prediction hindi,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.