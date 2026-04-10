Tarot Horoscope 11 April 2026: सिंह और तुला को सफलता के योग, मकर और मेष के लिए चुनौतीपूर्ण दिन, जानें बाकी राशियों के भाग्य का संकेत

Today Tarot Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन और ग्रहों की बदलती चाल आज के टैरो राशिफल को खास बना रही है। आज जानिए कि शनि देव किन राशियों पर मेहरबान रहेंगे और किन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा का प्रभाव आपके करियर, धन और रिश्तों पर साफ नजर आएगा। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता लेकर आएगा, तो कुछ के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का टैरो राशिफल।