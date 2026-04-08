Shaniwar Ke Upay: शनि की ढैय्या-साढ़ेसाती से हैं परेशान? सुबह के ये उपाय दिलाएंगे दुख-दर्द से राहत

Shaniwar Ke Upay:शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा-अर्चना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या से प्रभावित हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप जीवन की परेशानियों, बाधाओं और मानसिक तनाव से राहत पाना चाहते हैं, तो शनिवार की सुबह कुछ खास उपाय करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ आसान उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता पा सकते हैं।