Akshaya Tritiya 2026: बिना सोचे-समझे न खरीदें गाड़ी! राशि के हिसाब से चुनें कलर, तभी चमकेगी किस्मत

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया को साल के सबसे शुभ और अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है, जब बिना विशेष मुहूर्त देखे भी खरीदारी करना फलदायी माना जाता है। इस साल 19 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली अक्षय तृतीया वाहन खरीदने के लिए खास अवसर लेकर आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई गाड़ी सुख, समृद्धि और लंबे समय तक शुभ फल देती है। ज्योतिष के अनुसार अगर इस दिन राशि के हिसाब से वाहन का रंग चुना जाए, तो किस्मत और भी तेजी से चमक सकती है। ऐसे में वाहन खरीदने से पहले शुभ मुहूर्त और सही कलर का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है।