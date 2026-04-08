Akshaya Tritiya Gajkesari Rajyog 2026: अक्षय तृतीया पर बन रहा दुर्लभ संयोग: अबूझ मुहूर्त के साथ गजकेसरी राजयोग, मेष, तुला और धनु राशि की चमकेगी किस्मत

Akshaya Tritiya Gajkesari Rajyog 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को सबसे शुभ और अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है, जब बिना मुहूर्त देखे भी हर शुभ कार्य किया जा सकता है। साल 2026 में यह पर्व और भी खास बन रहा है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस दिन को बेहद प्रभावशाली बना रही है, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। खासतौर पर मेष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में इस पावन दिन के महत्व और बनने वाले राजयोग को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।