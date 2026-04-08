Akshaya Tritiya Gajkesari Rajyog 2026: अक्षय तृतीया पर बन रहा दुर्लभ संयोग: अबूझ मुहूर्त के साथ गजकेसरी राजयोग, मेष, तुला और धनु राशि की चमकेगी किस्मत

19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर राजयोग|Freepik
Akshaya Tritiya Gajkesari Rajyog 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को सबसे शुभ और अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है, जब बिना मुहूर्त देखे भी हर शुभ कार्य किया जा सकता है। साल 2026 में यह पर्व और भी खास बन रहा है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी राजयोग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस दिन को बेहद प्रभावशाली बना रही है, जिससे कई राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। खासतौर पर मेष, तुला और धनु राशि वालों के लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में इस पावन दिन के महत्व और बनने वाले राजयोग को समझना बेहद जरूरी हो जाता है।
गजकेसरी राजयोग दो शक्तिशाली ग्रह गुरु (बृहस्पति) और चंद्रमा के विशेष संबंध से बनता है। “गज” यानी हाथी, जो धन और स्थिरता का प्रतीक है, और “केसरी” यानी शेर, जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। जब ये दोनों ऊर्जा मिलती हैं, तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सफलता और आत्मविश्वास बढ़ता है।ज्योतिष के अनुसार, जब गुरु चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें भाव में स्थित होता है, तब यह राजयोग बनता है। हालांकि, इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में हों।
गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का कारक है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और सोच को नियंत्रित करता है। जब ये दोनों ग्रह अनुकूल होते हैं, तो व्यक्ति के निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यही कारण है कि इसे “राजयोग” की श्रेणी में रखा गया है।
मेष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफलता दिला सकता है।
तुला राशि के जातकों के लिए इनकम के नए स्रोत बन सकते हैं। परिवार में खुशहाली आएगी और लंबे समय से चल रहा तनाव कम होगा।
धनु राशि वालों को इस दौरान पहचान और प्रतिष्ठा मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता और बड़े अवसर मिलने के योग हैं।
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