Ank Jyotish Career: मूलांक 1 वालों का करियर कैसा होता है? जानें कौन-सी फील्ड दिलाती है सबसे ज्यादा सफलता

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग जन्म से ही नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और मजबूत इच्छाशक्ति लेकर आते हैं। इनका स्वामी ग्रह सूर्य माना जाता है, जो इन्हें ऊर्जा, सम्मान और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ अलग करने की चाह रखते हैं और आम रास्तों पर चलना इन्हें पसंद नहीं होता। करियर की शुरुआत में इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह संघर्ष इन्हें मजबूत बनाता है। धीरे-धीरे इनके प्रयास रंग लाते हैं और 30 की उम्र के बाद करियर में स्थिरता और पहचान मिलने लगती है।