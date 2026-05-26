Doormat Vastu Tips: मेन डोर का पायदान बन सकता है दरिद्रता की वजह, जानें सही डोरमैट के नियम

Main Door Doormat Vastu Tips: हम अकसर अपने घर को सजाने के लिए महंगे सोफे, पेंटिंग्स या शो-पीस खरीदने पर खूब पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन सच कहूं तो, जिस चीज को हम सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, वही घर की किस्मत को बदल सकती है डोरमैट, यानी दरवाजे पर रखा एक साधारण-सा (Doormat) पायदान। ज्यादातर लोग इसे बस पैरों की धूल साफ करने के लिए रखते हैं, ताकि गंदगी घर में न आए। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से, डोरमैट न सिर्फ गंदगी, बल्कि घर में घुसने वाली नकारात्मकता को भी अपने में समेट लेता है।