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Today Tarot Rashifal 9 April 2026: मेष को मिलेंगे नए मौके, वृषभ रहें सतर्क, पढ़ें 12 राशियों का भविष्य

Tarot Rashifal 9 April 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है, वहीं कुछ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड्स के अनुसार आपका दिन कैसा रहेगा।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 08, 2026

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तुला-धनु के लिए शुभ दिन और कुंभ-मीन को बरतनी होगी सावधानी| Patrika.com

Today Tarot Rashifal 9 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल और गुरुवार का दिन आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आज का टैरो राशिफल आपके दिन की सही दिशा तय करने में मददगार साबित हो सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज कई राशियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। यह राशिफल आपके करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। आइए जानते हैं आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

आज आप काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन यह व्यस्तता आपको सकारात्मक परिणाम देगी। नए अवसर आपके सामने आएंगे और यदि आप उनका सही उपयोग करते हैं, तो लाभ निश्चित है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, खासकर किसी खास काम को लेकर। बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूर रहें और अजनबियों पर भरोसा करने से बचें। व्यापार में सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि नुकसान की संभावना बन रही है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, खासकर संतान से सुख प्राप्त होगा। हालांकि, कुछ लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में धैर्य रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी प्रगति के संकेत हैं। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। हर काम सोच-समझकर करें। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और खानपान पर नियंत्रण रखें, वरना परेशानी हो सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

आज आप किसी नई योजना को लेकर गहराई से सोचेंगे। हालांकि, आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि कोई करीबी भी आपके विचारों से असहमत हो सकता है। फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखें।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

आज आपको अपने सोचने के तरीके को थोड़ा व्यावहारिक बनाना होगा। इच्छाओं को पूरा करने की प्रेरणा तो रहेगी, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

आलस्य को त्यागकर काम में जुट जाएं। समय का सही उपयोग आपको सफलता दिला सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी खास योजना का भी योग बन सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि मिलेगी और मन हल्का महसूस करेगा। प्रगति के संकेत स्पष्ट हैं।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

आज जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का माहौल सकारात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। हालांकि, गलत संगति से दूर रहें और परिवार की छोटी बातों को दिल पर न लें।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

आज टीमवर्क से आपको सफलता मिलेगी। सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।

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Akshaya Tritiya Special, Gajkesari Rajyog 2026,

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Published on:

08 Apr 2026 01:11 pm

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