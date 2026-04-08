Today Tarot Rashifal 9 April 2026: मेष को मिलेंगे नए मौके, वृषभ रहें सतर्क, पढ़ें 12 राशियों का भविष्य

तुला-धनु के लिए शुभ दिन और कुंभ-मीन को बरतनी होगी सावधानी| Patrika.com
Today Tarot Rashifal 9 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल और गुरुवार का दिन आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आज का टैरो राशिफल आपके दिन की सही दिशा तय करने में मददगार साबित हो सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज कई राशियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। यह राशिफल आपके करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। आइए जानते हैं आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।
आज आप काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन यह व्यस्तता आपको सकारात्मक परिणाम देगी। नए अवसर आपके सामने आएंगे और यदि आप उनका सही उपयोग करते हैं, तो लाभ निश्चित है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए शुभ साबित हो सकते हैं।
आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, खासकर किसी खास काम को लेकर। बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूर रहें और अजनबियों पर भरोसा करने से बचें। व्यापार में सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि नुकसान की संभावना बन रही है।
परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, खासकर संतान से सुख प्राप्त होगा। हालांकि, कुछ लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में धैर्य रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति मिलेगी।
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी प्रगति के संकेत हैं। नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। हर काम सोच-समझकर करें। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें और खानपान पर नियंत्रण रखें, वरना परेशानी हो सकती है।
आज आप किसी नई योजना को लेकर गहराई से सोचेंगे। हालांकि, आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि कोई करीबी भी आपके विचारों से असहमत हो सकता है। फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखें।
आज आपको अपने सोचने के तरीके को थोड़ा व्यावहारिक बनाना होगा। इच्छाओं को पूरा करने की प्रेरणा तो रहेगी, लेकिन सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है।
आलस्य को त्यागकर काम में जुट जाएं। समय का सही उपयोग आपको सफलता दिला सकता है। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी खास योजना का भी योग बन सकता है।
राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है। कार्यक्षेत्र में संतुष्टि मिलेगी और मन हल्का महसूस करेगा। प्रगति के संकेत स्पष्ट हैं।
आज जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का माहौल सकारात्मक रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। हालांकि, गलत संगति से दूर रहें और परिवार की छोटी बातों को दिल पर न लें।
आज टीमवर्क से आपको सफलता मिलेगी। सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।
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