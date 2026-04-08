Today Tarot Rashifal 9 April 2026: मेष को मिलेंगे नए मौके, वृषभ रहें सतर्क, पढ़ें 12 राशियों का भविष्य

Today Tarot Rashifal 9 April 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल और गुरुवार का दिन आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में आज का टैरो राशिफल आपके दिन की सही दिशा तय करने में मददगार साबित हो सकता है। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज कई राशियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। यह राशिफल आपके करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। आइए जानते हैं आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।